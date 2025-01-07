Смерть Кощія — у Москві: чому дрони ЗСУ не долітають до столиці РФ, — авіаексперт

Українська влада та розробники дронів повинні запустити "Манхеттенський проєкт" для створення безпілотника, який гарантовано вдарить по центру Москви, заявив авіаексперт Юрій Касьянов.

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Українська армія завдає далекобійних ударів по російській території на відстань понад тисячу кілометрів, але при цьому "оминає увагою" столицю РФ Москву. Деякі спроби все ж були, але у якихось випадках сили ППО росіян збивали 60 БПЛА, інколи долітали 12 з 400. Які проблеми мають українські дрони та як їх розв'язати, офіцер ЗСУ, радіоінженер та спеціаліст з аеророзвідки, виробник безпілотників Юрій Касьянов розповів на порталі "Дзеркало тижня".

Касьянов навів статистику атак дронів Сил оборони на Москву, розташованої за 470 км від кордонів України, і підсумував, що ЗСУ поки не мають пристроїв, здатних дістати до Кремля. При цьому вітчизняними БПЛА середньої (до 300 км) та великої дальності (понад 300 км) "забиті" армійські склади. Однак їх не використовують, оскільки "оскільки вони нікуди не долітають", сказав він.

У статті навели докази слабких можливостей дронів, які затверджені Міноборони України і пішли в серійний випуск. Наприклад, під час нальоту на російську столицю, який стався 18 листопада 2024 року, у РФ відзвітували про збиття 59 дронів, але до Московської області долетіло лише два. Водночас, ЗСУ б'ють не по Москві, а по військових цілях в Казані, Грозному, Каспійську. Це дозволяє зробити висновок, що БПЛА не мають характеристик, які дали б їм можливість дістатись до сильно захищених цілей. На думку фахівця з безпілотників, Україні слід здолати наявні перепони та прицільно бити саме по столиці РФ. З його слів, це має стати "Манхеттенським проєктом", на який держава та розробники повинні кинути максимум зусиль.

Дрони ЗСУ — які є проблеми

Експерт пояснив, які проблеми не можуть здолати українські БПЛА "Бобер", "Лютий" та інші:

занадто велика кількість засобів РЕБ стоїть на підступах до Москви, тому дрони падають на підльоті. Щоб це розв'язати, їм потрібно створити інерційну систему керуванням польотом, встановити магнітний компас, задіяти технології "штучного інтелекту"; занадто велика кількість засобів ППО, які росіяни зібрали навколо столиці. Щоб розв'язати це питання, БПЛА мають летіти дуже низько. Тими часом на сьогодні українські дрони летять вище 100 м, мають більші розміри, щоб нести більше вибухівки; занадто велика кількість різних моделей дронів та команд, які ними займаються. На думку Касьянова, треба вдосконалювати одну модель і зробити її такою ж ефективною, як "Шахед"; недосконала система пуску дронів ЗСУ. Для одних потрібні рівні майданчики, які складно відшукати. Інші під час пуску залишають тепловий слід, по якому відразу прилітають "Іскандери"; обмороження безпілотників за низьких температур. Касьянов риторично запитує, чому українці не обробляють поверхні фтормісткими сполуками (як у "Шахедів") та не мають систему підігріву.

В підсумку авіаексперт наголошує на неефективності українського керівництва і заявив, що Москва — це місце, в якому "ховається смерть Кощія". Касьянов підсумував, що "Москва має бути зруйнована".

Що робить Україна для випуску дронів

Зазначимо, 3 січня Фокус розповів про заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, як стосувалась дронів ЗСУ, а також ракет для Сил оборони. Зі слів посадовця, у 2025 році український військово-промисловий комплекс отримає 30 тис. далекобійних безпілотників. Крім того, планують випустити близько 3 тис. ракет та дронів ракет.

Водночас є свідчення про те, що українські БПЛА з вибухівкою дістаються до далеких цілей вглибині російської території. Один з таких випадків стався 6 січня, коли вибухнуло на нафтовому терміналі в місті Усть-Луга під Санкт-Петербургом. Що дістатись до військового об'єкта РФ, дрони здолали майже тисячу кілометрів.

Нагадуємо, видання The Telegrath навело назву дрона-ракету України, який незабаром вдосконалять і він дістане до Москви.