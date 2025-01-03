Будуть рекорди: скільки далекобійних дронів та крилатих ракет отримають ЗСУ у 2025 році (відео)

ЗСУ у новому році отримають можливість запускати по військових об'єктах РФ по 2,5 тисячі далекобійних дронів щомісяця. Для порівняння, Росія виготовляє по 2 тис. "Шахедів".

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У 2025 році з українського бюджету витратять 30 млрд грн на виробництво військової техніки та різних видів озброєння. Серед іншого, український військово-промисловий комплекс (ВПК) виготовить десятки тисяч далекобійних дронів та тисячі крилатих ракет. Про плани України щодо нової зброї ЗСУ прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час першого засідання уряду 3 січня.

Зброя ЗСУ — плани на 2025 рік

Шмигаль повідомив, що на галузь оборони у 2025 році Україна витратить понад 2,23 трлн грн. З них на закупівлю техніки та озброєння — 739 млрд грн, а на вітчизняний військово-промисловий комплекс — 30 млрд грн. За ці гроші ВПК виготовлятиме власні українські ракети і далекобійні дрони. Посадовець повідомив очікувані обсяги виробництва зброї, яку отримають Сили оборони у новому році:

далекобійні дрони — 30 тис. од. (в середньому по 2,5 тис. щомісяця);

крилаті ракети та дрони-ракети — 3 тис. од. (по 250 щомісяця).

"Перш за все — це оборона і безпека нашої країни. Маємо рекордний бюджет, щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість", — наголосив політик.

Крім того, очікується, що Данія у 2025 році виділить на закупівлю зброї українського виробництва 1 млрд дол., сказав очільник уряду. Мається на увазі, що таким чином Україна викупатиму вітчизняну зброю у власного ВПК. Також планують будувати укриття за прикладом Фінляндії і над цим спільно працюватимуть приватні компанії та держава, заявив Шмигаль.

Зазначимо, раніше Фокус писав про заяву представника ГУР МОУ Андрія Юсова щодо кількості засобів ураження, які випускає РФ. З його слів, російський ВПК протягом місяця здатен виготовити сумарно від 120 до 150 ракет різних типів: балістичних "Іскандерів" — 40-50, крилатих "Калібрів" морського базування — 30-50, авіаційних Х-101 — 50. Тим часом аналітики проєкту Defence Express у грудні 2024 року повідомили, що продуктивність виробництва "Шахедів" — на рівні 2 тис. на міс.

3 січня видання The Telegrath написало, що Україна планує у 2025 році завдавати удари по РФ за допомогою власних далекобійних ракет. Для ударів, ймовірно, застосовуватимуть ракету "Трембіта", яка коштує близько 10 тис. дол. (найдешевша серед аналогів) і здатна пронести 18 кг вибухівки на відстань до 150 км. Водночас видання повідомило про модифікацію цього засобу ураження: планують його покращити і збільшити дальність до 650 км, щоб діставати до Москви.

Нагадуємо, 10 грудня президент України Володимир Зеленський розповів про перше успішне випробування ракети-дрона "Рута": Фокус зібрав інформацію з відкритих джерел, що відомо про нову зброю ЗСУ.