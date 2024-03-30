Український фронт заполонили муляжі військової техніки: чому зріс попит на фальш-зброю (фото)

Для створення макетів використовують пластикові труби, доски, піноблоки, старі шини, листи металу тощо. Росіяни клюють на приманки і витрачають на їхнє знищення вартісні боєприпаси.

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Україна нарощує кількість муляжів військової техніки та озброєння на фронті на тлі скорочення західної воєнної допомоги. Про це пише видання Тelegraph.

В багатьох містах України будують моделі ракетних установок і артилерійських установок у натуральну величину, призначені для того, щоб змусити Росію витрачати боєприпаси на знищення фіктивних цілей.

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Вони прагнуть зробити моделі максимально "реалістичними та дешевими". Усе, що лежить у цеху, йде у користування: піноблоки, старі шини, дерев’яний брухт, листовий метал і пластикові труби.

В своєму новому інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що ЗС РФ, які воюють на сході України, мають в шість разів більше боєприпасів, ніж Сили оборони.

Він також сказав, що українські війська вчаться пристосовуватися та воювати з обмеженими боєприпасами та солдатами, але плани щодо набору ще 500 000 солдатів були знижені.

Муляжі розгортають по всій лінії фронту

Так, наприклад, команда 32-річного Михайла Романа, який раніше мешкав у Виноградові, виготовляє муляжі зброї з фанери, металу та пластикової водостічної труби. Останні кілька місяців вони працюють понаднормово. За останній рік вони створили понад 200 макетів протитанкових керованих ракетних установок "Стугна" та дві гаубичні артилерійські гармати Д-20, які були розгорнуті по всій лінії фронту України.

Фальшива гаубиця Д-20 (зліва) з фанери та пластику

Розробка першої імітації ракетної установки тривала два місяці і коштувала близько 3000-4000 гривень (£60-80). Відтоді Роман налагодив виробничий процес, і знизив ціну до 1000 гривень – що складає невелику частину від орієнтовної вартості російського артилерійського снаряда в 790 фунтів стерлінгів.

Росіяни "клюють" на приманки" і витрачають на їхнє знищення вартісні боєприпаси.

Успіх команди пана Романа вимірюється кількістю знищеної приманки.

"Коли вони їх руйнують, у мене виникає бажання будувати більше", — сказав він.

Вони мають і практичну користь, допомагаючи направляти удари України.

"Коли російські солдати знищать ці моделі, наші військові зможуть побачити їхні позиції та атакувати", — сказав він.

Сплеск виробництва макетів в Україні стався на тлі повідомлень про гостру нестачу снарядів на передовій.

"Головна ідея цих моделей — виснажити противника і побачити його позицію. Нам потрібна справжня зброя , тому що ми можемо виграти війну тільки за допомогою справжньої зброї", — сказав він.

Макет Patriot

Останніми тижнями команда Романа отримала замовлення на розробку складніших моделей, зокрема, макет ракетної системи Patriot.

Реальна річ коштує приблизно 1 мільярд доларів, плюс ще близько 1 мільярда доларів на програмне забезпечення та ракети. Підробка ж обійдеться у близько 10 тисяч доларів,а російська ракета "Іскандер", яку можуть використати для його знищення — коштує 3 мільйони доларів.

"Фальшивий патріот буде розміщений на великій відстані від лінії фронту, щоб тільки "Іскандер" його побачив і міг знищити", — сказав Роман.

Він також створює підроблену гаубицю Д-20, оснащену тракторними колесами, щоб справлятися з болотистою передовою місцевістю. Окрім зброї, пан Роман також розпочав роботу над парком імітаційних супутникових терміналів Starlink , відтворюючи білі тарілки, на які Київ покладається для підключення до Інтернету, щоб вести війну безпілотників проти Чорноморського флоту Росії.

Макет протитанкової ракети Стугна-П

Фейкова гонка озброєнь

У війні в Україні військовий обман досяг нових висот на тлі повідомлень про надувні танки, дерев’яні HIMARS.

Протягом останнього року розробки пана Романа породили своєрідну фальшиву гонку озброєнь, під час якої чим краще російські війська виявляли його копії, тим досконалішими ставали його розробки.

"Ми виграємо цю гонку. Тому що у них багато ракет, і вони їх використовуют. Їм все одно, куди їх стріляти, тому ми виснажуємо ворога", — сказав Роман.

Нагадаємо, що ЗСУ на Запоріжжі заманили ЗС РФ в пастку муляжами танків. Безпілотник окупантів нібито зафіксував кілька залишених танків Leopard та БМП. Росіяни вирішили "затрофеїти" західну техніку.