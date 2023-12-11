"Дуже погано вийшло": ЗСУ на Запоріжжі заманили ЗС РФ в пастку муляжами танків, — соцмережі

Безпілотник окупантів нібито зафіксував кілька залишених танків Leopard та БМП. Росіяни вирішили "затрофеїти" західну техніку.

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На Запоріжжі російські окупанти потрапили в пастку ЗСУ. Їх заманили муляжами броньованої техніки. Про це пише російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що НП сталася минулого тижня в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Безпілотник окупантів нібито зафіксував кілька танків Leopard та західних БМП. Росіяни вирішили "затрофеїти" залишену західну техніку.

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"Як тільки хлопці підійшли на місце, їх щільно накрили вогнем артилерії", — розповів пабліку один із військових ЗС РФ.

Згодом виявилося, що "залишена техніка" була муляжами, зробленими з металу та гуми.

Зазначається також, що окупантам дісталося від своїх. В той момент, коли вони підібралися до української техніки, їх зафіксував дрон ЗС РФ і "колеги" відкрили дружній вогонь.

"Дуже погано вийшло, хлопці потрапили і під наш вогонь, і під український", — розповідає джерело "Табакерки" в ЗС РФ.

В результаті загинули 19 військових, ще семеро поранені. Втрачено дві одиниці техніки.

Окупанти проводять розслідування і шукають винних в інциденті.

Нагадаємо, що над Чорним морем 5 грудня Сили оборони збили російський літак Су-24М. Окупанти заявляють, що це було зроблено із "незрозумілої, але далекобійної" системи ППО.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині офіцер РФ розстріляв свого командира і підстрелив ще одного солдата. Усі троє російських військових — бійці 1 батальйону 1218 мотострілецького полку Збройних сил РФ.