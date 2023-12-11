"Очень плохо получилось": ВСУ на Запорожье заманили ВС РФ в ловушку муляжами танков, — соцсети

Беспилотник оккупантов якобы зафиксировал несколько оставленных танков Leopard и БМП. Россияне решили "затрофеить" западную технику.

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На Запорожье российские оккупанты попали в ловушку ВСУ. Их заманили муляжами бронированной техники. Об этом пишет российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Отмечается, что ЧП произошло на прошлой неделе в районе Вербового на Мелитопольском направлении. Беспилотник оккупантов якобы зафиксировал несколько танков Leopard и западных БМП. Россияне решили "затрофеить" оставленную западную технику.

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"Как только ребята подошли на место, их плотно накрыли огнем артиллерии", — рассказал паблику один из военных ВС РФ.

Впоследствии оказалось, что "оставленная техника" была муляжами, сделанными из металла и резины.

Отмечается также, что оккупантам досталось от своих. В тот момент, когда они подобрались к украинской технике, их зафиксировал дрон ВС РФ и "коллеги" открыли дружественный огонь.

"Очень плохо получилось, ребята попали и под наш огонь, и под украинский", — рассказывает источник "Табакерки" в ВС РФ.

В результате погибли 19 военных, еще семеро ранены. Потеряно две единицы техники.

Оккупанты проводят расследование и ищут виновных в инциденте.

Напомним, что над Черным морем 5 декабря Силы обороны сбили российский самолет Су-24М. Оккупанты заявляют, что это было сделано из "непонятной, но дальнобойной" системы ПВО.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине офицер РФ расстрелял своего командира и подстрелил еще одного солдата. Все трое российских военных — бойцы 1 батальона 1218 мотострелкового полка Вооруженных сил РФ.