Розмістили солдат біля нафтобази: 26 військових ЗС РФ загинули після ударів по Донецьку (відео)

До Донецька завезли окупантів, яких мали перекинути на штурми Авдіївки. У соцмережах зазначають, що прильоти зафіксовано на території нафтобази та військового об'єкту.

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Під час масованого обстрілу Донецька 6 грудня снаряди потрапили у резервуари із паливом в одному з районів міста. Через це виникла сильна пожежа, яка перекинулася на місце розташування російських окупантів. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Паблік з посиланням на свої джерела пише, що внаслідок пожежі загинули 26 російських військових. Ще 31 поранено.

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"Біля нафтобази якийсь дурень влаштував тимчасове розташування бійців, які буквально позавчора прибули до Донецька. Просто поряд з нафтобазою. У результаті снаряди прилетіли і по них, плюс вогнем від палива, що загорілося. Частина хлопців просто згоріла", — розповів пабліку один із очевидців.

Ще один військовий ЗС РФ додав, що військових нещодавно перекинули до Донецька з Ростовської області. Їх збиралися відправити на штурм Авдіївки.

Нагадаємо, що у Донецьку ССО вдарили дроном Perun по РСЗВ "Град" і складу БК РФ. Українські розвідувальні безпілотники відшукали реактивну установку, яка загрожувала українським позиціям від Авдіївки до Мар'їнки.

Раніше повідомлляося, що у Росії намагалися підірвати військкомат у Новосибірську. Для цього використали мультиварку з вибухівкою.