Рознесли вщент: у Донецьку ССО вдарили дроном Perun по РСЗВ "Град" і складу БК РФ (відео)

Українські розвідувальні безпілотники відшукали реактивну установку, яка загрожувала українським позиціям від Авдіївки до Мар'їнки. Після цього на неї скинули вибухівку і повністю знищили.

Related video

Дрон Сил спеціальних операцій (ССО) вистежив, де у Донецьку знаходився склад боєприпасів ЗС РФ. Виявили, що поруч перебував ворожий РСЗВ "Град". Після цього схованку російської техніки та снарядів підірвали за допомогою ударного безпілотника. Про деталі удару по позиціях ворога ідеться у дописі ССО ЗСУ у Telegram-каналі.

Важливо

На Харківщині ССО скоригували вогонь HIMARS по станції РЕБ "Синица" (відео)

У дописі вказано, що авторами влучного удару на Донецькому напрямку були оператори 73-го морського центру ССО. На оприлюдненому відео можна побачити, як розвідувальний безпілотник виявили схованку, де перебував склад БК. За кілька метрів віддалік стояла установка "Град".

Після цього на місце прибув ударний БпАК, розповіли спецпризначенці. Дрон Perun скинув вибухівку і стався вибух, який було видно з далекої відстані. Бійці прокоментували, що "палало гарно".

Пізніше наслідки удару зафіксували іншим дроном, який безперешкодно дістався до місця удару. На відео можна побачити, що склад і система реактивного вогню рознесені на дрібні уламки.

Вибух у Донецьку — деталі

Зазначимо, повідомлення бійців ССО опубліковане 5 грудня, але поки що не ясно, коли саме вони провели операцію. Також офіційно не вказали, де саме під Донецьком розташовувався склад і РСЗВ "Град". Втім, OSINT-розслідувачі з Telegram-каналу "Кіберборошно" вказали можливі координати удару — 47.97791, 37.65083.

РСЗВ БМ-21 "Град" — установка, здатна за один раз випустити 40 снарядів, які покривають площу 8-9 гектарів. Дальність польоту снарядів калібру 122 мм — від 20 до 40 км (залежно від виду). Якщо реактивна система ЗС РФ стояла у вказаній точці на околиці Донецька, то могла під час роботи дістати до Авдіївки на північному заході та до Мар'їнки на південному заході.

Карта лінії фронту під Донецьком станом на 5 грудня 2023 року Фото: DeepState

Раніше Фокус розповідав про інші приклади вдалої роботи українського дрона Perun. Наприклад, у липні його використали, щоб дістати до САУ "Нона" ЗС РФ на лівобережжі Херсонщини. А за час контрнаступальних дій у червні безпілотник ліквідував близько 100 ворожих цілей.

Нагадуємо, у серпні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні планують створити аналог ударного російського дрона "Ланцет". При цьому в грудні представник Міноборони анонсував, що незабаром українські воїни отримають нову партію БПЛА для ударів по позиціях ЗС РФ.