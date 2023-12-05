Разнесли вдребезги: в Донецке ССО ударили дроном Perun по РСЗО "Град" и складу БК РФ (видео)

Украинские разведывательные беспилотники отыскали реактивную установку, которая угрожала украинским позициям от Авдеевки до Марьинки. После этого на нее сбросили взрывчатку и полностью уничтожили.

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Дрон Сил специальных операций (ССО) выследил, где в Донецке находился склад боеприпасов ВС РФ. Обнаружили, что рядом находился вражеский РСЗО "Град". После этого тайник российской техники и снарядов взорвали с помощью ударного беспилотника. О деталях удара по позициям врага говорится в заметке ССО ВСУ в Telegram-канале.

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В заметке указано, что авторами точного удара на Донецком направлении были операторы 73-го морского центра ССО. На обнародованном видео можно увидеть, как разведывательный беспилотник обнаружили тайник, где находился склад БК. В нескольких метрах поодаль стояла установка "Град".

После этого на место прибыл ударный БпАК, рассказали спецназовцы. Дрон Perun сбросил взрывчатку и произошел взрыв, который был виден с дальнего расстояния. Бойцы прокомментировали, что "пылало хорошо".

Позже последствия удара зафиксировали другим дроном, который беспрепятственно добрался до места удара. На видео можно увидеть, что склад и система реактивного огня разнесены на мелкие обломки.

Взрыв в Донецке — детали

Отметим, сообщение бойцов ССО опубликовано 5 декабря, но пока не ясно, когда именно они провели операцию. Также официально не указали, где именно под Донецком располагался склад и РСЗО "Град". Впрочем, OSINT-расследователи из Telegram-канала "Киберборошно" указали возможные координаты удара — 47.97791, 37.65083.

РСЗО БМ-21 "Град" — установка, способная за один раз выпустить 40 снарядов, которые покрывают площадь 8-9 гектаров. Дальность полета снарядов калибра 122 мм — от 20 до 40 км (в зависимости от вида). Если реактивная система ВС РФ стояла в указанной точке на окраине Донецка, то могла во время работы достать до Авдеевки на северо-западе и до Марьинки на юго-западе.

Карта линии фронта под Донецком по состоянию на 5 декабря 2023 года Фото: DeepState

Ранее Фокус рассказывал о других примерах удачной работы украинского дрона Perun. Например, в июле его использовали, чтобы достать до САУ "Нона" ВС РФ на левобережье Херсонщины. А за время контрнаступательных действий в июне беспилотник ликвидировал около 100 вражеских целей.

Напоминаем, в августе 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине планируют создать аналог ударного российского дрона "Ланцет". При этом в декабре представитель Минобороны анонсировал, что вскоре украинские воины получат новую партию БПЛА для ударов по позициям ВС РФ.