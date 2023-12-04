"Картина на поле боя изменится": в Минобороны рассказали, когда ВСУ получат больше дронов

В течение последних месяцев ВСУ получают больше БПЛА различных типов и модификаций. Запас дронов нужно непрерывно пополнять, поскольку они являются расходным материалом.

Related video

Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк заявил, что украинские военные получат "в разы больше" беспилотных летательных аппаратов в декабре. Об этом он сообщил в интервью АрмияИnform.

Иван Гаврилюк отметил, что в ноябре бойцы ВСУ получили больше беспилотников, чем в октябре.

Важно

У ВСУ паритет с оккупантами по дронам: эксперт рассказал, когда увидим украинский Shahed (видео)

"Недавно мы получили дополнительный ресурс на закупку. Поэтому в декабре ВСУ получат уже в разы больше беспилотников. Надеюсь, картина на поле боя изменится", — сказал Иван Гаврилюк.

Он отметил, что в течение последних месяцев украинские военные получают больше дронов различных типов и модификаций. Однако учитывая интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, БПЛА, в частности тактического уровня, является расходным материалом. По словам Гаврилюка, их запас нужно непрерывно пополнять, как снаряды.

Кроме этого, в Минобороны считают, что нужно масштабировать не только производство дронов, но и производство РЭБ. В частности, для этого прилагается максимум усилий и возможных финансовых ресурсов.

Гаврилюк добавил, что сейчас срок допущения к эксплуатации образцов вооружения и военной техники (ВВТ) сократился почти до 20 суток с момента подачи заявления производителем до присвоения кода и допуска к использованию.

Напомним, 29 ноября в СМИ сообщили, что для производства FPV-дронов Украине не хватает квалифицированных кадров. В частности, для изготовления БПЛА нужны тысячи инженеров и сотни высококвалифицированных мастеров.

1 декабря военный эксперт из аналитического Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт заявил, что американские беспилотные перехватчики Roadrunner помогут ВСУ сбивать иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Он считает, что сейчас Украина и Россия используют БПЛА в полной "цепочке поражения".