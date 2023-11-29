У ВСУ паритет с оккупантами по дронам: эксперт рассказал, когда увидим украинский Shahed (видео)

50% всей техники и артиллерии врага ВСУ уничтожает именно с помощью дронов-камикадзе, говорит полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

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У ВСУ есть паритет по количеству дронов с армией оккупантов и даже по уничтожению боевой техники и артиллерии врага с помощью БПЛА мы значительно опережаем россиян. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

По его словам, украинские беспилотники-камикадзе изменили философию уничтожения артиллерии армии РФ. Если весной до апреля россияне теряли в среднем от 100 до 300 орудий в месяц путем контрбатарейной борьбы, то уже с мая они начали терять от 500 артиллерийских установок. В июне эта цифра достигла 688 штук, в июле 677 орудий, в августе 691 установки, в сентябре вообще был рекорд — 947 орудий.

Как отмечает Петр Черник, 50% всей уничтоженной артиллерии достигалось именно благодаря украинским дронам-камикадзе. Есть отдельные направления фронта, где настолько качественно поставлена работа с БПЛА, что оккупанты не решаются подойти техникой даже на 3-5 км к линии соприкосновения и используют именно пехоту. В мастерстве использования беспилотной техники ВСУ кратно превосходят российского агрессора.

"Сейчас идет так называемая "дроновая революция", — утверждает военный аналитик, — В Украине испытываются самые разнообразные системы беспилотников, как воздушных, так подводных и надводных".

И хотя в вопросе БПЛА у нас есть своеобразный паритет, но россияне не спят и занимаются модификацией своих беспилотников. Например, по словам Петра Черника, враг модифицировал свой самый опасный дрон "Ланцет" и поставили, или уже ставят на поток модификацию иранского Shahed — "Герань-2".

Есть данные, говорит аналитик, что оккупанты увеличили радиус действия "Ланцета" с 40 до 70 км, но пока это сырые данные. Бороться с этим дроном успешно можно средствами радиоэлектронной борьбы (системами РЭБ). ВСУ надо развивать так называемые "окопные РЭБы" и оптические помехи — они наводят радиоэлектронные помехи на системы наведения "Ланцета", а лазерные лучи "ослепляют" оптику этого дрона-камикадзе. И хотя такие установки активно разрабатываются, фронту их нужно как можно больше.

По мнению Петра Черника, следующий год отметится еще более массовым в плане использования беспилотных систем всех типов, особенно со стороны ВСУ. Мы сейчас разрабатываем свой аналог Shahed, но здесь нужна именно масштабируемость использования подобных дронов-камикадзе. Вполне возможно, что в 2024 году мы увидим именно массированность ударов по врагу и его инфраструктуре именно украинскими беспилотниками, отмечает Петр Черник.

Ранее Фокус сообщал, что неизвестный БПЛА атаковал Московскую область. Минобороны России обвиняет Украину в попытке "теракта".