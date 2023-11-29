50 тысяч вместо сотни тысяч: что тормозит в Украине производство FPV-дронов и других БПЛА

Производители дронов различной сложности самостоятельно пытаются избавиться от кадрового голода в своей отрасли и масштабировать бизнес в соответствии с потребностями войны.

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Производству FPV-дронов, которые так необходимы на фронте, не хватает прежде всего квалифицированных кадров. О том, почему возник кадровый голод в этой отрасли и как от него избавиться, размышляют журналисты украинского Forbes.

По данным, собранным медиа, производителям FPV-дронов необходимы тысячи инженеров, беспилотникам различной сложности — сотни высококвалифицированных мастеров. Почему нельзя сегодня найти оперативно на рынке труда в Украине персонал необходимого уровня — такой вопрос задают себе практически все владельцы и руководители компаний по изготовлению дронов.

"Украинские компании производят ежемесячно примерно 50 000 FPV-дронов, россияне — в шесть раз больше", — говорит основатель компании DroneSpace Максим Шеремет.

Инфографика Forbes Фото: Forbes

Хватает ли этого, вопрос риторический, хотя производители уверены — масштабировать отрасль относительно просто, но не хватает именно инженеров и людей, которые умеют собирать все руками.

Почему возник кадровый дефицит

В целом Украине не хватает инженеров по авионике, РЭБ и более узких специальностей. В дефиците инженеры по компьютерному видению и цифровой обработке сигналов, а также специалисты, которые занимаются разработкой встроенного программного обеспечения и математическим моделированием.

Причин производители называют несколько, пишет Forbes. Во-первых, в начале полномасштабного вторжения в Украине было семь образцов дронов, допущенных к эксплуатации в ВСУ. С 24 февраля 2022 года количество "убийственных птичек" выросло до 62. Именно об этом шла речь на конференции Forbes Tech.

Всего в Украине сейчас работает около 200 производителей дронов различного типа. Однако они обеспечивают лишь 10-15% общей потребности армии, говорит основательница фонда Dignitas Любовь Шипович. По ее оценке, только FPV-дронов нужно около 200 тысяч штук в месяц.

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Во-вторых, за период независимости Украины университеты, по информации издания, подготовили недостаточно кадров, которые можно забирать на рынок труда, особенно если учесть, что большинство из них стремилась уехать за границу, потому что хотела иметь адекватную оплату.

"Откуда у нас возьмется много инженеров? До начала полномасштабной войны на них не было такого спроса", — подчеркнул советник министра цифровой трансформации Георгий Цхакая.

В-третьих, львиная доля украинских инженеров получили образование еще во времена СССР и работали на предприятиях вроде завод "Антонов".

"Они умные, квалифицированные, но не динамичные. А рынок динамичный, нужно быстро и постоянно делать новые итерации", — замечает владелец логистической компании EnlivUA Group Александр Яковенко.

В качестве примера он приводит эволюцию FPV-дронов, которые в течение военного времени превратились из "одноразовых" дронов в беспилотники с развитой системой сброса, что позволяет использовать БПЛА множество раз.

Обычно свои коррективы вносит и специфика работы — кандидатов ищут в режиме тишины и проверяют на связи с Россией.

"Дополнительный отбор уменьшает воронку людей", — предупреждает Яковенко.

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Есть ли выход

Конечно есть, подчеркивает соучредитель компании DeViRo Денис Чередниченко. Его компания производит крупные разведывательные беспилотники "Лелека" с 2014 года.

"Дефицит кадров есть, но мы обучаем специалистов для себя", — говорит он.

В зависимости от типа дронов производители нуждаются в специалистах разной квалификации, пишет Forbes. Если компания производит беспилотники по готовым схемам, то ей нужны сугубо сборщики. Если занимается собственной разработкой, то испытывает дефицит более квалифицированных специалистов. Однако, как отмечают многие из производителей, все равно нужно строить системную модель обучения.

Максим Шеремет из DroneSpace приводит свой механизм подготовки необходимых специалистов.

"Набираем специалистов с базовым знанием электротехники. Главное, чтобы умел держать паяльник в руках. Новичок начинает со сборки простых FPV-дронов. Далее он переходит на конструирование больших ударных дронов. До уровня джуна могут доучить за два-три месяца, сеньора — за полгода", — подчеркивает владелец DroneSpace.

Кроме того, 8 ноября проект обучения и обеспечения операторов беспилотников Victory Drones и фонд Dignitas запустили бесплатный курс "Инженер БПЛА" на платформе Prometheus. Курс рассчитан на людей без технического бэкграунда, чтобы те смогли получить базовые знания по инженерии БПЛА и подготовиться к сборке и ремонту дронов.

"Запись на этот курс уже сегодня беспрецедентна", — подчеркивают специалисты.

Запись на бесплатный курс по инженерии на платформе Prometheus превзошла все ожидания Фото: Forbes

В то же время фундаментальное университетское образование тоже никто не отменял. Так, по данным журналистов, в 2022 году Киевский политехнический институт им. Сикорского набрал 25 студентов на специальность "Авионика" и 167 на специальность "Телекоммуникации и радиотехника". Однако нужный уровень знаний они будут иметь только в 2026 году.

Львовская политехника подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Culver Aviation, которая с 2014 года проектирует дроны. По информации медиа, производитель будет помогать готовить специалистов по новой образовательной программе "Беспилотные летательные аппараты". Студенты будут стажироваться на производстве и проводить специализированные курсы и тренинги.

В коллаборации с производителями видит дальнейшую перспективу и Киевский авиационный университет (КАИ), который образовался после разделения Национального авиационного университета на два учебных заведения — собственно КАИ и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.

"Мы должны начинать с краткосрочных курсов по конструированию беспилотников и затем переходить к созданию отдельной учебной программы", — отмечает советник по вопросам корпоративного управления в университетах и развития КАИ Петр Чернышов.

Университет, по его словам, ведет переговоры с производителями беспилотников, чтобы они работали на базе университета — обучали как студентов, так и людей со стороны.

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Недавно Минобороны Украины отчиталось о завершении испытаний дрона Backfire. Вскоре ВСУ получат новейшие ударные аппараты украинского производства, которые могут залетать в тыл оккупантам на расстояние до 35 километров.

В сентябре писали, что украинский дрон SpyGun прошел испытания и показал устойчивую работу всех систем при дальности полета 50 километров. Вскоре разработчики запустят серийное производство новых БПЛА.