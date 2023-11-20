"Спасают операторов ВСУ": в Минцифры рассказали о завершении испытаний дрона Backfire (фото)

По словам министра цифровой трансформации Федорова, осталось пройти несколько шагов, чтобы новый ударный дрон начали официально покупать для ВСУ. Производители готовы к серийному производству.

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Подразделения ВСУ вскоре получат партию новейших украинских ударных беспилотников Backfire. БПЛА способен незаметно проникать в глубокий тыл ВС РФ. При этом его не видят российские средства РЭБ — это доказывают полсотни миссий, которые провели во время фронтовых испытаний. О характеристиках дрона Backfire рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

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Министр отметил, что дрон создан благодаря оборонному кластеру Brave1. Его испытали в боевых условиях бойцы подразделения "Злые птицы" и он показал "действительно хорошие результаты".

Чтобы дрон попал в ВСУ, нужно пройти еще несколько шагов. По словам чиновника, дрон прошел комиссию Минобороны. Поэтому вскоре будет издан специальный приказ, согласно которому их будут официально покупать у производителей. В свою очередь, производители готовятся к серийному производству. Когда именно издадут приказ и начнется производство, министр не уточнил.

Характеристики Backfire, перечисленные Федоровым:

дальность — до 35 км;

не глушится российским РЭБом благодаря GPS-антенне;

полностью автономный — это сохраняет жизнь операторов (их позицию невозможно отследить);

назначение — удары по артиллерии ВС РФ, по логистическим узлам, по складам, по командным пунктам.

Чиновник не показал пример использования дрона Backfire. Впрочем, опубликовал фотографию, на которой видно БПЛА, установленный на пусковой установке. По фотографии трудно определить, какие физические размеры имеет беспилотник.

Дрон Backfire на пусковой установке Фото: Telegram / Михаил Федоров

Отметим, в сети можно найти канал Tiktok подразделения "Злые птицы". На одном из видео виден момент запуска дрона Backfire.

В августе 2023 года Фокус рассказывал о беспилотнике Backfire — о его характеристиках сообщил командир "Angry Birds" Илья Шполянский. В частности, указывалось, что устройство изготавливается полностью из отечественных деталей, стоит до 90 тыс. долл., способен нести два кассетных боеприпаса общим весом 3,6 кг, летит со скоростью до 84 км/ч на высоте до 1 км.

Напоминаем, 18 ноября бойцы ВСУ показали работу дрона, который незаметно подобрался к российской установке РЭБ и взорвал ее. Тип дрона бойцы не указали. Между тем 20 ноября ГУР Минобороны сообщили об уничтожении радаров на территории Курской области РФ — также не указали, какой тип БПЛА использовали.