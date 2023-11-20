Украине хотят передать дроны-"убийцы Шахедов", но есть непредвиденный нюанс (видео)

При условии получения финансирования, компания-производитель сможет начать поставки беспилотников DroneHunter F700 к началу 2024 года.

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Компания Fortem хочет расширить свое производство, чтобы поставлять больше "ловцов дронов" Украине. Однако для этого необходимо дополнительное финансирование, пишет Defense One.

Генеральный директор компании Джон Груен заявил, что компания ищет несколько миллионов долларов для финансирования новой линии, и при условии получения финансирования, сможет начать поставки беспилотников к началу 2024 года. Он также отметил, что компания Fortem собирает свои беспилотники из имеющихся в продаже компонентов, что упрощает производственный процесс.

Продукция компании Fortem, в частности ее беспилотники, получила широкую известность после уничтожения российских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, которые использовались для атак на энергосистемы в Украине. В январе украинское правительство закупило шесть беспилотников компании Fortem и разместило их вблизи электростанций, чтобы защитить их от возможных атак. Украина ожидает, что атаки российских беспилотников будут продолжаться, и поэтому защита от них становится особенно важной.

Компания Fortem продает свою продукцию напрямую украинским министерствам, а не предоставляет ее в рамках иностранной помощи. Она также успешно усовершенствовала свои беспилотники, повысив их устойчивость к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Однако, несмотря на большой интерес со стороны правительства США и других стран, финансирование остается проблемой для компании Fortem.

Украина также сталкивается с трудностями в получении финансирования от зарубежных источников. Американское оружие, поставляемое на Украину, должно быть растаможено, а процесс заключения контрактов может затянуться. Европейское финансирование связано с меньшими объемами средств. Одним из возможных источников финансирования является Международный фонд для Украины, который располагает примерно 1 млрд. долларов. Однако это намного меньше объема финансирования США для Украины, который составляет 18,6 млрд. долларов.

В целом, компания Fortem Technologies готова предоставить Украине средства защиты от беспилотных летательных аппаратов, но нуждается в финансировании для расширения своего производства. Украина также сталкивается с финансовыми трудностями при получении вооружений от зарубежных источников.

Что собой представляет "ловец Shahеd" — дрон DroneHunter F700

DroneHunter F700 является дроном-охотником, который разрабатывается компанией Fortem Technologies в Соединенных Штатах. Стандартная модель этого дрона имеет шесть винтов. Корпус аппарата включает кронштейны винтов и имеет размер, значительно больше диагонали корпуса дрона.

Максимальный взлетный вес дрона составляет около 16 килограммов, а масса литий-ионных аккумуляторов — 10 килограммов. Этот дрон достигает максимальной скорости 65 км/ч в безветренную погоду, поднимается со скоростью 5 м/с и снижается со скоростью 3 м/с. Однако его применение опасно при силе ветра более 8 м/с. Высота полета дрона зависит от используемых винтов и может достигать до 4000 метров. Время работы дрона зависит от размера перевозимого груза и составляет от 20 до 40 минут.

DroneHunter F700 имеет собственный радар, который служит для контроля периметра. Бортовой компьютер с алгоритмом искусственного интеллекта идентифицирует объекты и оценивает уровень их опасности. Охрана осуществляется в рамках заданной беспилотной зоны.

Охота на вражеские БПЛА начинается, когда радиолокационные станции обнаруживают их в воздухе. Если беспилотник приближается к запретной зоне, активируется DroneHunter. Этот дрон использует свой радар для отслеживания цели, а оптико-наблюдательная камера дает оператору возможность видеть ее с расстояния нескольких сотен метров. Уникальность американского дрона-охотника заключается в его способности выловить вражеский БПЛА с помощью сети-паутинки GunNet.

Беспилотник имеет три режима работы. В первом режиме дрон-охотник выбрасывает сеть в сторону нарушителя, который, запутавшись, падает на землю. Во втором режиме сетка оснащена парашютом и предназначена для поимки более крупных беспилотников. В третьем режиме сетка остается привязанной к дрону и используется для ловли медленных беспилотников со скоростью ниже 160 км/ч.

Напомним, 20 октября мы писали о том, что Германия передала ВСУ дроны-конструкторы Titan Falcon. Два из трех переданных Украине беспилотников в настоящее время проходят жесткие испытания в условиях оперативной обстановки, демонстрируя свою адаптивность и устойчивость к различным условиям местности.

Кроме того, 20 ноября мы также писали о том, что украинским военным передали 3 тыс FPV-дронов. Украинцы собрали за три дня 235 миллионов гривен, которые потратят на закупку ударных беспилотников с кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами.