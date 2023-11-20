"Мощные птички помогут поражать технику": украинским военным передали 3 тыс FPV-дронов
Украинцы собрали за три дня 235 миллионов гривен, которые потратят на закупку ударных беспилотников с кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами.
Украинским военным передали на фронт крупную партию из 3000 FPV-дронов в рамках проекта "Операция "Единство"". Информация об том появилась на странице правительственной платформы UNITED24 в Facebook в понедельник, 20 ноября.
К каждому из дронов добавили кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы украинского производства. Такие беспилотные летательные аппараты распределили между 19 военными частями. Так, дроны-камикадзе получили:
- 2-й линейный механизированный батальон 54-й отдельной механизированной бригады;
- 28-я отдельная механизированная бригада;
- 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
- 10-я отдельная горно-штурмовая бригада;
- 92-я отдельная механизированная бригада.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в целом Силы обороны получат 10 тысяч дронов-камикадзе, оставшуюся часть передадут в будущем. Для закупки этих беспилотников украинцы собрали за три дня 235 млн грн.
"Эти мощные "птички" помогут эффективнее поражать вражеские позиции и технику. Когда мы плюс — у врага минус", — написал глава профильного министерства в своем Telegram-канале.Важно
"Операция "Единство"" — это проект, запущенный летом 2023 года совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24 в сотрудничестве с monobank и Фондом "Вернись живым" с целью собрать средства на закупку FPV-дронов и их оснащение. БПЛА закупают за рубежом, а в Украине их оснащают боевыми частями.
Напомним, 16 ноября мы писали о том, что Дания передала Украине уникальные морские беспилотники. Комплексы оборудованы эхолотами SeaBat T51-R, которые позволяют собирать точные данные о подводной среде и выявлять скрытые угрозы для кораблей.
А в конце октября ВСУ передали дроны Heavy Shot, которые не по зубам россиянам. Беспилотники сбрасывают мины, калибром 60-120 мм и весом до 40 килограммов. Эту полезную нагрузку дроны способны нести на расстояние 20 километров от точки взлета.