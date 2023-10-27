Украина тайно получила дроны Belin из Словении: как ВСУ могут применять их на поле боя

Украинские военные уже некоторое время используют словенские БПЛА. Компания C-Astral собирает их отзывы, чтобы сделать новую модель еще лучше.

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Словенский производитель дронов C-Astral без огласки предоставил украинским войскам разведывательные дроны Belin, а новую версию Belin-V усовершенствуют защитой от вражеских и собственных систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает портал Defense News.

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"На самом деле этот дрон используется украинцами и используется уже некоторое время, — рассказал Defense News Джерней Модерк, собеседник из C-Astral, на симпозиуме GSOF в Брно. — У нас есть некоторые каналы связи с военнослужащими, которые используют их для получения обратной связи и внесения соответствующих улучшений".

Пока неизвестно, сколько дронов Belin поставлено в Украину Фото: Defense News

Компания не смогла сообщить, когда и сколько дронов поставлены в Украину, но отметила, что это произошло сравнительно недавно и задействовало несколько систем. Так же неясно, были ли системы отправлены напрямую и исключительно компанией, или министерством обороны Словении, поскольку в стране эксплуатируются дроны этого типа. В министерстве обороны страны также отказались комментировать эту тему.

Дрон Belin — это беспилотник, предназначенный в первую очередь для разведки, рекогносцировки и наблюдения, а также для сопровождения конвоев. Запускаемая с катапульты система имеет максимальную продолжительность работы три часа и может работать на расстоянии до 40 километров по линии связи прямой видимости.

Компания заявила, что радиоэлектронная борьба оказалась главной проблемой для ее дронов в Украине, а другой оператор и инструктор дронов C-Astral отметил необходимость повысить устойчивость навигационных систем к взлому или потери сигнала.

Lрон C-Astral, известный как SQA и Belin-V Фото: Defense News

"Мы также наблюдаем примеры дружественной электронной войны, когда системы радиоэлектронной борьбы Украины глушат собственные дроны, препятствуя эффективному командованию и контролю, — сообщил анонимный собеседник Defense News. — Компания сейчас вносит улучшения для предотвращения подобных ситуаций и постоянно улучшает новую модель Belin-V".

С момента своего дебюта в 2007 году оборонный бизнес C-Astral расширился. Основатель компании Марко Пельхан сообщил, что в 2022 году выручка компании увеличилась на 262%, а прибыль выросла с 1,5 млн евро до 4,07 млн ​​евро в этом году. Частично он объяснил эти цифры ростом спроса на дроны после вторжения России в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ передали дроны Heavy Shot, которые не по зубам россиянам. Беспилотники сбрасывают мины, калибром 60-120 мм и весом до 40 килограммов. Эту полезную нагрузку дроны способны нести на расстояние 20 километров от точки взлета.