Україна таємно отримала дрони Belin зі Словенії: як ЗСУ можуть застосовувати їх на полі бою

Українські військові вже деякий час використовують словенські БПЛА. Компанія C-Astral збирає їхні відгуки, щоб зробити нову модель ще кращою.

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Словенський виробник дронів C-Astral без розголосу надав українським військам розвідувальні дрони Belin, а нову версію Belin-V вдосконалять захистом від ворожих і власних систем радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє портал Defense News.

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"Насправді цей дрон використовується українцями й використовується вже деякий час, — розповів Defense News Джерней Модерк, співрозмовник із C-Astral, на симпозіумі GSOF у Брно. — У нас є деякі канали зв'язку з військовослужбовцями, які використовують їх для отримання зворотного зв'язку і внесення відповідних поліпшень".

Поки що невідомо, скільки дронів Belin поставлено в Україну Фото: Defense News

Компанія не змогла повідомити, коли й скільки дронів поставлено в Україну, але зазначила, що це сталося порівняно нещодавно і задіяло кілька систем. Так само незрозуміло, чи були системи відправлені безпосередньо і виключно компанією, чи міністерством оборони Словенії, оскільки в країні експлуатуються дрони цього типу. У міністерстві оборони країни також відмовилися коментувати цю тему.

Дрон Belin — це безпілотник, призначений насамперед для розвідки, рекогносцировки та спостереження, а також для супроводу конвоїв. Система, що запускається з катапульти, має максимальну тривалість роботи три години та може працювати на відстані до 40 кілометрів по лінії зв'язку прямої видимості.

Компанія заявила, що радіоелектронна боротьба виявилася головною проблемою для її дронів в Україні, а інший оператор та інструктор дронів C-Astral наголосив на необхідності підвищити стійкість навігаційних систем до злому або втрати сигналу.

Lрон C-Astral, відомий як SQA і Belin-V Фото: Defense News

"Ми також спостерігаємо приклади дружньої електронної війни, коли системи радіоелектронної боротьби України глушать власні дрони, перешкоджаючи ефективному командуванню та контролю, — повідомив анонімний співрозмовник Defense News. — Компанія зараз вносить поліпшення для запобігання подібних ситуацій і постійно покращує нову модель Belin-V".

З моменту свого дебюту у 2007 році оборонний бізнес C-Astral розширився. Засновник компанії Марко Пельхан повідомив, що у 2022 році виторг компанії збільшилася на 262%, а прибуток зріс з 1,5 млн євро до 4,07 млн євро цього року. Частково він пояснив ці цифри зростанням попиту на дрони після вторгнення Росії в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ передали дрони Heavy Shot, які не по зубах росіянам. Безпілотники скидають міни, калібром 60-120 мм і вагою до 40 кілограмів. Це корисне навантаження дрони здатні нести на відстань 20 кілометрів від точки зльоту.