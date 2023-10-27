Україна таємно отримала дрони Belin зі Словенії: як ЗСУ можуть застосовувати їх на полі бою
Українські військові вже деякий час використовують словенські БПЛА. Компанія C-Astral збирає їхні відгуки, щоб зробити нову модель ще кращою.
Словенський виробник дронів C-Astral без розголосу надав українським військам розвідувальні дрони Belin, а нову версію Belin-V вдосконалять захистом від ворожих і власних систем радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє портал Defense News.Важливо
"Насправді цей дрон використовується українцями й використовується вже деякий час, — розповів Defense News Джерней Модерк, співрозмовник із C-Astral, на симпозіумі GSOF у Брно. — У нас є деякі канали зв'язку з військовослужбовцями, які використовують їх для отримання зворотного зв'язку і внесення відповідних поліпшень".
Компанія не змогла повідомити, коли й скільки дронів поставлено в Україну, але зазначила, що це сталося порівняно нещодавно і задіяло кілька систем. Так само незрозуміло, чи були системи відправлені безпосередньо і виключно компанією, чи міністерством оборони Словенії, оскільки в країні експлуатуються дрони цього типу. У міністерстві оборони країни також відмовилися коментувати цю тему.
Дрон Belin — це безпілотник, призначений насамперед для розвідки, рекогносцировки та спостереження, а також для супроводу конвоїв. Система, що запускається з катапульти, має максимальну тривалість роботи три години та може працювати на відстані до 40 кілометрів по лінії зв'язку прямої видимості.
Компанія заявила, що радіоелектронна боротьба виявилася головною проблемою для її дронів в Україні, а інший оператор та інструктор дронів C-Astral наголосив на необхідності підвищити стійкість навігаційних систем до злому або втрати сигналу.
"Ми також спостерігаємо приклади дружньої електронної війни, коли системи радіоелектронної боротьби України глушать власні дрони, перешкоджаючи ефективному командуванню та контролю, — повідомив анонімний співрозмовник Defense News. — Компанія зараз вносить поліпшення для запобігання подібних ситуацій і постійно покращує нову модель Belin-V".
З моменту свого дебюту у 2007 році оборонний бізнес C-Astral розширився. Засновник компанії Марко Пельхан повідомив, що у 2022 році виторг компанії збільшилася на 262%, а прибуток зріс з 1,5 млн євро до 4,07 млн євро цього року. Частково він пояснив ці цифри зростанням попиту на дрони після вторгнення Росії в Україну.
Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ передали дрони Heavy Shot, які не по зубах росіянам. Безпілотники скидають міни, калібром 60-120 мм і вагою до 40 кілограмів. Це корисне навантаження дрони здатні нести на відстань 20 кілометрів від точки зльоту.