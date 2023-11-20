"Потужні пташки допоможуть уражати техніку": українським військовим передали 3 тис FPV-дронів

Українці зібрали за три дні 235 мільйонів гривень, які витратять на закупівлю ударних безпілотників з кумулятивними та осколково-фугасними боєприпасами.

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Українським військовим передали на фронт велику партію з 3000 FPV-дронів у рамках проєкту "Операція "Єдність". Інформація про це з'явилася на сторінці урядової платформи UNITED24 у Facebook у понеділок, 20 листопада.

До кожного з дронів додали кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси українського виробництва. Такі безпілотні літальні апарати розподілили між 19 військовими частинами. Так, дрони-камікадзе отримали:

2-й лінійний механізований батальйон 54-ї окремої механізованої бригади;

28-та окрема механізована бригада;

80-та окрема десантно-штурмова бригада;

10-та окрема гірничо-штурмова бригада;

92-га окрема механізована бригада.

Такі безпілотні літальні апарати розподілили між 19 військовими частинами Фото: United 24

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, загалом Сили оборони отримають 10 тисяч дронів-камікадзе, решту передадуть у майбутньому. Для закупівлі цих безпілотників українці зібрали за три дні 235 млн грн.

"Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку. Коли ми плюс — у ворога мінус", — написав очільник профільного міністерства у своєму Telegram-каналі.

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Україна таємно отримала дрони Belin зі Словенії: як ЗСУ можуть застосовувати їх на полі бою

"Операція "Єдність"" — це проєкт, запущений влітку 2023 року спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 у співпраці з monobank та Фондом "Повернись живим", що має на меті зібрати кошти на закупівлю FPV-дронів та їхнє оснащення. БПЛА закуповують за кордоном, а в Україні їх оснащують бойовими частинами.

Для закупівлі цих безпілотників українці зібрали за три дні 235 млн грн Фото: United 24

Нагадаємо, 16 листопада ми писали про те, що Данія передала Україні унікальні морські безпілотники. Комплекси обладнані ехолотами SeaBat T51-R, які дають змогу збирати точні дані про підводне середовище і виявляти приховані загрози для кораблів.

А наприкінці жовтня ЗСУ передали дрони Heavy Shot, які не по зубах росіянам. Безпілотники скидають міни, калібром 60-120 мм і вагою до 40 кілограмів. Це корисне навантаження дрони здатні нести на відстань 20 кілометрів від точки зльоту.