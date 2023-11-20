"Рятують операторів ЗСУ": у Мінцифри розповіли про завершення випробувань дрона Backfire (фото)

Зі слів міністра цифрової трансформації Федорова, залишилось пройти кілька кроків, щоб новий ударний дрон почали офіційно купувати для ЗСУ. Виробники готові до серійного виробництва.

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Підрозділи ЗСУ незабаром отримають партію новітніх українських ударних безпілотників Backfire. БПЛА здатен непомітно проникати у глибокий тил ЗС РФ. При цьому його не бачать російські засоби РЕБ — це доводять пів сотні місій, які провели під час фронтових випробувань. Про характеристики дрона Backfire розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

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Міністр зазначив, що дрон створено завдяки оборонному кластеру Brave1. Його випробували у бойових умовах бійці підрозділу "Злі птахи" і він показав "дійсно хороші результати".

Щоб дрон потрапив у ЗСУ, потрібно пройти ще кілька кроків. Зі слів посадовця, дрон пройшов комісію Міноборони. Тому незабаром буде видано спеціальний наказ, згідно з яким їх будуть офіційно купувати у виробників. Своєю чергою, виробники готуються до серійного виробництва. Коли саме видадуть наказ та почнеться виробництво, міністр не уточнив.

Характеристики Backfire, перелічені Федоровим:

дальність — до 35 км;

не глушиться російським РЕБом завдяки GPS-антені;

повністю автономний — це зберігає життя операторів (їх позицію неможливо відстежити);

призначення — удари по артилерії ЗС РФ, по логістичних вузлах, по складах, по командних пунктах.

Посадовець не показав приклад використання дрона Backfire. Втім, опублікував світлину, на якій видно БПЛА, встановлений на пусковій установці. По світлині важко визначити, які фізичні розміри має безпілотник.

Дрон Backfire на пусковій установці Фото: Telegram / Михайло Федоров

Зазначимо, у мережі можна знайти канал Tiktok підрозділу "Злі птахи". На одному з відео видно момент запуску дрона Backfire.

У серпні 2023 року Фокус розповідав про безпілотник Backfire — про його характеристики повідомив командир "Angry Birds" Ілля Шполянський. Зокрема, вказувалось, що пристрій виготовляється повністю з вітчизняних деталей, коштує до 90 тис. дол., здатен нести два касетні боєприпаси загальною вагою 3,6 кг, летить зі швидкістю до 84 км/год. на висоті до 1 км.

Нагадуємо, 18 листопада бійці ЗСУ показали роботу дрона, який непомітно підібрався до російської установки РЕБ та підірвав її. Тип дрона бійці не вказали. Тим часом 20 листопада ГУР Міноборони повідомили про знищення радарів на території Курської області РФ — також не вказали, який тип БПЛА використали.