Россия улучшает свои ударные беспилотники, но и Украина не беззащитна, — Newsweek

По словам журналистов, РФ уже создает БПЛА из углеродного волокна. Такие дроны могут поглощать радиолокационные сигналы, что усложняет работу сил ПВО.

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Россия усердно работает над обновлением своего парка беспилотников. Она хочет догнать Украину, которая уже завоевала лидерство в противостоянии дронов. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, Кремль готовится к зиме, а потому пытается усовершенствовать дешевые, но эффективные БПЛА.

Научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Мария Мирон сказала, что Россия несколько отстает в производстве дронов, но постепенно догоняет Украину.

Издание отметило, что несколько дней назад в Украине был сбит новый, темный беспилотник, которые был изготовлен из углеродного волокна. Такие БПЛА могут поглощать радиолокационные сигналы, что усложняет работу сил ПВО.

По словам аналитиков, такая модификация делает дрон более скрытным. Но есть и другие риски. К примеру, как сказал эксперт Стив Райт, углеродное волокно может снизить вес аппарата, а потому у него появится возможность нести больше взрывчатки.

Военный эксперт Дэвид Хэмблинг сказал журналистам, что также могут быть усовершенствованы системы наведения, чтобы их было труднее глушить.

"Мы знаем, что Россия стремится производить их (дроны, — ред.) на месте, а не импортировать из Ирана, и уже появились некоторые признаки замены деталей на компоненты российского производства", — сказал он. — сказал он.

Эксперт заявил, что достаточное количество зенитных орудий Gepard и крупнокалиберных пулеметов может защитить объекты, которые подвергаются нападению ударных дронов. Именно этим и занимается Украина.

"Двигатель дрона может быть тише, а дрон может иметь более темную окраску, но пока это по сути тот же тип дрона, его все равно можно идентифицировать и в конечном итоге сбить", — сказал Хэмблинг.

Напомним, что представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал, какой будет тактика ВС РФ в обстрелах зимой. По его словам, российские войска накапливают ракеты последние два месяца, а также готовят дроны в большом количестве.