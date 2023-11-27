Дроны большая угроза: Игнат назвал, какой будет тактика ВС РФ в обстрелах зимой

По словам представителя Командования Воздушных сил, российские войска накапливают ракеты последние два месяца, а также готовят дроны в большом количестве.

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На прошлых выходных оккупанты запустили рекордное количество дронов-камикадзе по Киеву. Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью для "Новинарни" рассказал, чего ожидать украинцам зимой.

В октябре 2022 года оккупанты выстреливали уже десятки ракет по критической инфраструктуре. Ранее в Украине вообще не было западных систем противовоздушной обороны, в этом году есть значительно больше западных комплексов, мобильных групп и других средств. Обстрелы в 2022 году продолжались шесть месяцев до 12 марта, сообщил Игнат.

На вопрос журналиста, что ожидать в 2023 году, Игнат ответил, что будет больше вражеских дронов.

"Дроны — это то, что будет угрожать нам в большом количестве. Поэтому нужно рациональное вооружение, чтобы их уничтожать. Нужны зенитные пушки, такие, как имеет Gepard и аналогичные системы", — говорит Игнат.

Поэтому сообщение о том, что США выкупили для Украины 60 установок Gepard, могут серьезно усилить противовоздушную оборону. Каждая ВСУ Gepard имеет оптическую привязку к цели, радиолокационное сопровождение, автоматизированное управление и другие особенности, что делает машины очень эффективными в своем радиусе.

"По моему мнению, Россия сейчас будет применять дроны в разы больше, чем ракеты. Мы говорим о "Шахедах", а также о FPV-дронах и "Ланцетах" по линии фронта. Конечно, ракеты они накапливают, об этом и ГУР регулярно заявляет. Думаю, [ракетные обстрелы] будут, но в каком количестве?" — рассуждает Игнат.

Также он сказал, что украинский расчет ЗРК Patriot в целом сбил уже 15 аэробаллистических ракет Кинжал.

Напомним, 27 ноября Игнат рассказал, продолжит ли РФ атаковать Украину в непогоду.

26 ноября эксперт объяснил, почему оккупанты атакуют Киев дронами несмотря на сильную ПВО.