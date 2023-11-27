Дрони більша загроза: Ігнат назвав, якою буде тактика ЗС РФ у обстрілах зимою

За словами речника Командування Повітряних сил, російські війська накопичують ракети останні два місяці, а також готують дрони у великій кількості.

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На минулих вихідних окупанти запустили рекордну кількість дронів-камікадзе по Києву. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю для "Новинарні" розказав, чого очікувати українцям взимку.

В жовтні 2022 року окупанти вистрілювали вже десятки ракет по критичній інфраструктурі. Раніше в Україні взагалі не було західних систем протиповітряної оборони, в цьому році є значно більше західних комплексів, мобільних груп та інших засобів. Обстріли у 2022 році тривали шість місяців до 12 березня, повідомив Ігнат.

На питання журналіста, що очікувати в 2023 році, Ігнат відповів, що буде більше ворожих дронів.

"Дрони – це те, що буде загрожувати нам у великій кількості. Тому потрібне раціональне озброєння, щоб їх знищувати. Потрібні зенітні гармати, такі, як має Gepard та аналогічні системи", — каже Ігнат.

Відтак повідомлення про те, що США викупили для України 60 установок Gepard, можуть серйозно підсилити протиповітряну оборону. Кожна ЗСУ Gepard має оптичну привʼязку до цілі, радіолокаційний супровід, автоматизоване управління та інші особливості, що робить машини дуже ефективному в своєму радіусі.

"На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Ми говоримо про "шахеди", а також про FPV-дрони та "Ланцети" по лінії фронту. Звісно, ракети вони накопичують, про це і ГУР регулярно заявляє. Думаю, [ракетні обстріли] будуть, але в якій кількості?.." – розмірковує Ігнат.

Також він сказав, що український розрахунок ЗРК Patriot загалом збив вже 15 аеробалістичних ракет Кинджал.

Нагадаємо, 27 листопада Ігнат розповів, чи продовжить РФ атакувати Україну в негоду.

26 листопада експерт пояснив, чому окупанти атакують Київ дронами попри сильну ППО.