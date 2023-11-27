Вітер "здуває" БПЛА: Ігнат розповів, чи продовжить РФ атакувати Україну в негоду

За словами спікера Повітряних сил, не дарма існує термін "нельотна погода". Вітер, похолодання і сніг безумовно впливає як на противника, так і на ЗСУ.

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В Україні значно похолодало і погодні умови погіршилися, що може створити додаткові проблеми для окупантів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 27 листопада розповів, чи зможе противник продовжити атаки.

За його словами, погодні умови справді можна назвати складними і не просто так існує термін "нельотна погода". Холод, сніг, сильний вітер і погана видимість дійсно впливає на дії ЗС РФ.

Вони не зможуть так активно використовувати свою авіацію, а також "прицільно" запускати дрони-камікадзе іранського походження Shahed.

"Якщо сильний вітер, то це може впливати, тому що може просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети. А БПЛА — це фактично літак, який має свої льотні характеристики, потужність, дальність польоту, тому негода дещо впливає", — заявив Юрій Ігнат.

До слова, різкі перепади температури також можуть вплинути на роботу авіації. Може статися обмерзання фюзеляжу літака, що ускладнює завдання як для противника, так і для нас.

Також, продовжує речник Повітряних сил, погані погодні умови не проходять безслідно для систем протиповітряної оборони, які так необхідні для України сьогодні для захисту від російських атак.

"Якщо зенітно-ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для мобільних вогневих груп погана видимість є дуже негативним фактором ефективності їхньої роботи", — заявив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що в "Укренерго" пояснили, як ЗС РФ ледь не влаштували блекаут у Києві. 25 листопада в столиці планували запровадити відключення світла, поки бригади енергетиків ліквідовують наслідки масованої атаки БПЛА. При цьому Київ зумів прожити цей день без будь-яких графіків.