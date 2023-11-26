Чому окупанти атакують Київ дронами попри сильну ППО: пояснення експерта

Російські окупанти запустили 75 дронів-камікадзе по столиці. На думку військового експерта Петро Черника, ворог здатний запускати одночасно понад 150 ракет та БПЛА.

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В ніч з 24 на 25 листопада російські війська здійснили наймасовішу атаку дронами-камікадзе Shahed по Києву. Військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону пояснив, чому окупантам важливо атакувати саме столицю.

На питання ведучого, чому окупанти намагаються бити по Києву попри те, що столиця є однією з найзахищеніших міст протиповітряної оборони, Черник відповів, що "символізм ніхто не скасовував". Будь-яка тиранія базується на символах. В російському розумінні Київ — це "мать городов русских", й вони не можуть змиритись з тим, що столиця чинить опір.

"Вони не можуть змиритися, що "город Киев — мать городов русских", чи як вони там називають, чинить опір. Бо в їхньому розумінні це саме Київ чинить опір, що українська нація як така не існує, вони воюють з НАТО, і дошкуляти саме столиці – це елемент їхньої психології", — пояснив Черник.

Також військовий експерт додав, що масове застосування Shahed є "промацуванням української ППО", яка вже у 2,5 рази потужніша за зиму 2022 року. Комбіновані атаки дронів-камікадзе та ракет будуть, але наразі невідомо, коли це почнеться. Окрім цього залишається відкритим питання, чи зможуть окупанти застосовувати за раз понад 120 боєприпасів, і чи зможуть вони повторити показник у 236 ракет, як було торік у грудні.

"Вони зуміли побудувати в якійсь частині і поставити на конвеєр як мінімум кілька серйозних далекобійних ракет. Це Х-101, Х-555, 3М14 "Калібр". Але з огляду на погоду вони малоймовірно будуть застосовуватися, бо це крилаті морського базування", — заявив військовий експерт.

Він наголосив, що окупанти виробляють до 120 ракет на місяць.

"Ми маємо досвід і практику, що максимум одна машина бере до чотирьох ракет. Але якщо ми беремо 10 машин, то вже маємо 40 ракет. А беремо 20 більш-менш робочих — маємо 80. Якщо це все ще супроводжувати масованим "шахедним рейдом", то понад 150 одномоментних пусків цієї змішаної зброї — на мій погляд, це цілком можливо", — пояснив Петро Черник.

Нагадаємо, 25 листопада в Повітряних силах пояснили, для чого РФ запустила десятки дронів-камікадзе по Україні.

У ніч на 25 листопада сили протиповітряної оборони України збили 74 із 75 Shahed.