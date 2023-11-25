"Намацати слабкі місця в нашій ППО": Ігнат розповів про мету дронових атак ЗС РФ (відео)

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, мобільні вогневі групи працюють дедалі краще, вони більш ефективні у збитті "Шахедів".

Related video

У ніч проти 25 листопада силам протиповітряної оборони України вдалось збити майже усі 75 БПЛА, якими Збройні сили Російської Федерації намагалися завдавати удару по території нашої держави. Ця ворожа атака мала кілька головних завдань. Про це розповів речник командування Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 Каналу.

Чого хоче досягнути противник

Останнім часом повітряні тривоги в Україні суттєво збільшились у часі. Не виключенням стала ніч проти 25 листопада — сигнал про небезпеку тривав шість годин. Противник намагається вдосконалювати маршрути своїх засобів для того, щоб ураження цілей було більш суттєвим.

"Кожен дрон націлений на свою ціль та має свій маршрут, який йому проклали напередодні атаки. Він йде тим маршрутом та вражає або не вражає свою ціль", — розповів речник ПС ЗСУ.

Як ЗС РФ змінили тактику

Тепер ЗС РФ змінили тактику. І перш ніж долетіти до своєї цілі, безпілотник може "намотувати кола" – облітати області, повертатися, кружляти в різні сторони.

"Це робиться з метою намацати слабкі місця в нашій протиповітряній обороні, подивитися, наскільки ефективним буде цей новий маршрут, який проклали. Але ціль залишається ціллю – знищити якийсь об'єкт, куди його направили, уразити його і так далі", – пояснив Юрій Ігнат.

До того ж такі відносно дешеві засоби, як дрони, направляють також, аби виснажити систему ППО. Ворог робить це і під час точкових, і під час масованих атак.

Робота вогневих груп ЗСУ

Речник зазначив, що мобільні вогневі групи працюють дедалі краще: "На них ми покладаємо більше надій саме в збитті "Шахедів". Ракети, як бачите, ворог притримав на деякий час, у великій кількості їх не застосовує. Але варто готуватися до викликів, коли ворог може і ракетну атаку проводити. Тут уже нам уже знадобляться зенітні керовані ракети, для того щоб більш ефективно працювати саме по ракетах. Мобільні групи більш ефективні для "Шахедів" зрештою".

Дивитись: 30:24

Масована атака на Україну: що відомо

У ніч на 25 листопада російські війська випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА – 75 одиниць. Основний напрямок удару – Київ. Українська столиця зазнала найбільшої атаки. Ударні безпілотники зафіксували й у інших регіонах. Як повідомили у Силах оборони півдня України, над Кіровоградщиною збили два ударних дрони, над Миколаївщиною — один. Працювала ППО й у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Нагадаємо, 21 листопада у Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські Shahed можуть завдавати ударів по РФ. За словами спікера Повітряних сил, те, що Україна може завдавати ударів по РФ — не підлягає сумніву. Є також засоби, передані партнерами, якими завдаються удари по окупованих територіях.