Масована атака "Шахедами": РФ намагається залякати українців, — Подоляк (фото)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Росія навмисно і символічно атакувала Україну у день пам'яті жертв Голодомору. Наша ППО збила 74 із 75 ворожих БПЛА Shahed.

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Ударами по цивільним об’єктам Російська Федерація намагається принизити пам’ять українців, налякати, зламати, стерти українську ідентичність. Про це 25 листопада заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Росія завжди ненавиділа Україну й завжди, протягом великого історичного проміжку часу, намагалася її знищити, перетворити на зруйновані землі, захопити території…", — написав Подоляк.

Він зазначив, що саме сьогодні, в день пам'яті жертв Голодомору, Росія провела масовану атаку по території України ударними БПЛА. Більша частина дронів ЗС РФ атакувала переважно столицю Україн. Подоляк вважає, що метою цієї ворожої атаки було намагання налякати українців.

Фото: ДСНС України

"І робила Росія це навмисно, символічно, намагаючись принизити нашу пам'ять, цілячись виключно в цивільні об'єкти. Маючи намір масово вбити цивільних, налякати, принизити, зламати", — наголосив радник голови ОП.

Фото: ДСНС України

На його думку, не можна вважати Росію частиною сучасної цивілізації. У росіян не має бути навіть надії, що й цього разу вони зможуть уникнути жорстокої відповідальності і "вийти сухими з води".

"Звідси базовий висновок: перестаньте навіть думати про те, що з РФ треба й можна говорити. Перестаньте вважати РФ хоч і відсталою, але частиною сучасної цивілізації, здатної до співчуття та готовності виконувати зобов'язання… Перестаньте провокувати їх своїми "слабкостями" на посилення атак. Час усвідомити: Росія обов'язково має програти", — зазначив Михайло Подоляк.

Обстріл України 25 листопада

У ніч на 25 листопада сили протиповітряної оборони України збили 74 із 75 БПЛА "Шахед". Українська столиця зазнала найбільшої атаки. У різних районах столиці зафіксували уламки ворожих безпілотників.

Фото: ДСНС України

Президент України Володимир Зеленський засудив рекордну атаку "Шахедами" в день памʼяті жертв Голодомору. Українські захисники збили більшість ударних БПЛА ворога, але керівник держави вважає, що варто посилити ППО України. Він наголосив на тому, що окупанти все запланували. Росіяни свідомо пішли на такий крок.

Нагадаємо, 23 листопада у ЗСУ пояснили, чому в Україні тривалі тривоги через атаки Shahed. Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, звернув увагу, що спочатку російські загарбники застосовували безпілотники поодиноко в денний час, пізніше стали завдавати ударів групами, а потім — точково.