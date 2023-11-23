"Кілька хвиль": у ЗСУ пояснили, чому в Україні тривалі тривоги через атаки Shahed (відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернув увагу, що спочатку російські загарбники застосовували безпілотники поодиноко в денний час, пізніше стали завдавати ударів групами, а потім — точково.

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Збройні сили Російської Федерації під час повітряних атак по території Україні із застосуванням ударних дронів типу "Shahed" змінюють тактику. Останнім часом противник запускає БПЛА групами по кілька хвиль. Це призводить до тривалих повітряних тривог. Про це 23 листопада повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, при плануванні повітряних ударів у певному регіоні ворог прокладає відповідний маршрут для своїх ракет та дронів, а також намагаються виявити "слабкі місця" у протиповітряній обороні ЗСУ.

"Сили оборони України складають карту, як це відбувалося, куди ворог цього разу направив свої засоби повітряного нападу, за яким маршрутом наступного разу може це зробити. Складається приблизна картина, що вони (ЗС РФ — ред.) хочуть цим досягти", — зазначив речник.

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Ігнат впевнений, що діючи таким чином, противник хоче бачити слабкі місця при плануванні маршрутів.

"Якщо дрону вдалось ось цим даним маршрутом пролетіти, використовуючи ландшафт місцевості, до цілі, яку ворог намітив, значить цей маршрут можна і надалі використовувати. А нам потрібно це врахувати і створити йому там перешкоду у вигляді пасток засобів радіоелектронної боротьби", — розповів він.

Ігнат зазначив, що прокладання таких маршрутів для БПЛА не є чимось новим, противник завжди це робить.

ЗС РФ змінили тактику

Юрій Ігнат звернув увагу, що спочатку росіяни застосовували безпілотники поодиноко в денний час, пізніше стали завдавати ударів групами, а потім — точково.

За його словами, наразі противник атакує фактично врозкид. БПЛА ЗС РФ запускають з російського Приморсько-Ахтарська, після чого по території України вони прямують у різні області.

Спікер пояснив, що тривалі за часом повітряні тривоги в Україні пов'язані з тим, що ЗС РФ зараз переважно застосовує "Shahed" групами, запускаючи їх по кілька хвиль.

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Нагадаємо, 21 листопада аналітик пояснив, чому дрони РФ наблизилися до кордону Польщі. Росіяни почали змінювати траєкторію польоту своїх дронів, щоб ті проходили по місцевості, яка важка для того, щоб по ній переміщувалися мобільні групи українських захисників.