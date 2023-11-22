"Втрачають керування та падають": росіяни скаржаться, що ЗСУ підібрали РЕБ під дрони Shahed

Окупанти говорять, що з іранськими виробами таких проблем немає і припускають, що на російському заводі роблять не повні аналоги Shahed.

Related video

Російські окупанти нарікають, що останнім часом з їхніми дронами у повітрі стаються неполадки — вони втрачають управління і падають. Про це пише російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що з наближенням морозів ЗС РФ почали частіше завдавати ударів по військових об'єктах та об'єктах інфраструктури України безпілотниками, а ракети економлять. Росії вдалося налагодити виробництво дронів типу Shahed-136 ("Герань-2"), які раніше постачав Іран, однак останні два тижні російські військові помітили серйозні проблеми, які виникають під час їх використання.

Важливо

ЗС РФ атакували Україну "шахедами" та Х-22: пошкоджені десятки будинків (фото)

"Дрон у якийсь момент втрачає керування та падає. Раніше такого не було", — розповіло пабліку джерело, обізнане у ситуації.

Загалом це стосується дронів російського виробництва, додав співрозмовник і припустив, що українцям вдалося підібрати систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти таких літальних апаратів. За його інформацією, з БПЛА іранського виробництва таких проблем немає. Інше джерело висловило думку, що у Росії вдається виробляти не повні аналоги Shahed, або ж в Україні розробили нову технологію, яка дає можливість садити дрон або збивати з маршруту.

Нагадаємо, що Нацгвардія вперше застосувала таємний український дрон-камікадзе "Мамонт". Новий вітчизняний безпілотник від розробника "Ескадрон" блискуче відпрацював у Кринках, підірвавши укриття окупантів бойовою частиною вагою 4 кілограми.

Раніше повідомлялося, що школа "Ескадрон" похвалилася партією покращених дронів "Everstake". Цей БпЛА відрізняється від попередників збільшеною дальністю дії.