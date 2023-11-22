ЗС РФ атакували Україну "шахедами" та Х-22: пошкоджені десятки будинків (фото)

Повітряним силам вдалося відбити атаку дронів-камікадзе, але ворожа ракета впала в одному з районів Запоріжжя. Генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ворог цілив в інфраструктуру.

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Українським військовим вдалося повністю відбити ворожу атаку дронами Shahed. Про це йдеться в ранковому зведенні Повітряних сил ЗСУ, опублікованому 22 листопада.

Із 20:00 21 листопада до 3:00 22 листопада ЗС РФ атакували Україну. Російські окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська 14 ударних дронів, а також крилату ракету типу Х-22 — з літака Ту22М3 з того ж напряму.

Українським військам вдалося збити всі 14 безпілотників типу Shahed-131/136. Над цим працювали мобільні вогневі групи, авіація та зенітні ракетні підрозділи.

Ракета Х-22 теж не досягла своєї цілі, впавши в Запорізькій області у відкритій місцевості.

ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе та ракетою Х-22 Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

Нічна атака Shahed: якою була ціль

Як розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, ЗС РФ намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

"На Київському та Житомирському напрямах було збито 4 безпілотні літальні апарати типу Shahed. На Сумському напрямі наші бійці протиповітряної оборони поцілили в розвідувальний дрон ворога", — додав він.

У Запоріжжі впала ракета Х-22: які наслідки

Як повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, удар стався приблизно о 20:43. Ракета впала в одному з районів Запоріжжя.

За словами виконувача обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, від падіння Х-22 постраждав приватний сектор.

Фото з місця подій Фото: Анатолій Куртєв / Telegram

"Унаслідок дії вибухової хвилі у 21-му будинку приватного сектору пошкоджено вікна, двері та дахи. Частина будинків залишилася без світла. Енергетики почнуть відновлювати електрику вже сьогодні", — заявив він.

В.о. мера Запоріжжя підтвердив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. Уночі на місці удару розмістили комунальні автобуси, в яких мешканці пошкоджених будинків могли зігрітися й отримати допомогу від волонтерів.

Фото з місця подій Фото: Анатолій Куртєв / Telegram

Зранку Куртєв розповів, що влада отримала 31 заяву про ушкодження приватних будинків. Електропостачання вдалося відновити о 2:00.

ЗС РФ вдарили з важкої артилерії

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак проінформував, що ворог завдав чотиртох ударів по Нікопольщині з важкої артилерії.

Унаслідок атаки отримали поранення двоє чоловіків — 61 та 37 років. Вони були госпіталізовані з осколковими пораненнями. Відомо, що один із постраждалих — у важкому стані.

"Пошкоджені 8 приватних будинків, гараж і авто, газогін. Через понівечені лінії електропередач без світла лишилися понад 1200 родин", — додав Лисак.

Фото з місця подій Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, у Росії заявили, що відбили атаку безекіпажних катерів у Чорному морі. За даними Міноборони РФ, катери рухалися в напрямі Криму.

21 листопада українські військові збили над Чорним морем унікальний ворожий безпілотник Mohajer-6. Відомо, що його ліквідували на Одещині.