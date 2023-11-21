Над Чорним морем збили унікальний ворожий БПЛА Mohajer-6, — Повітряні сили

Дрон є багатофункціональним та може нести бомби і ракети. Також безпілотник може досягати швидкості 200 км/год.

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Сили оборони збили над Чорним морем 21 листопада унікальний безпілотник Mohajer-6, який запустили окупанти. Про це повідомляють у повітряному командуванні "Південь".

Зокрема, російський розвідувально-ударний БпЛА іранського виробництва було знищено засобами протиповітряної оборони на Одещині.

Зазначимо, що подробиць знищення безпілотника у повідомленні командування немає.

Чим унікальний БпЛА Mohajer-6

Безпілотник Mohajer-6 може виконувати як і розвідувальні завдання, так і завдавати ударів. Зокрема, він може нести бомби Ghaem і ракети Almas та розвивати швидкість до 200 км/год.

У безпілотнику встановлені мікросхеми та чіпи американських компаній Linear Technology Corporation, Texas Instruments та Xilinx. Працює дрон на австрійських двигунах Rotax, які заборонено постачати в Іран та Росію санкціями ЄС.

Вперше українські Сили оборони збили такий дрон у вересня минулого року над Чорним морем. Він був майже неушкоджений, відтак військові розібрали та вивчили його вміст.

Зокрема, 15 листопада українські правоохоронці повідомляли, що заблокували канал, яким через з Євросоюзу постачалися компоненти до дронів Shahed-136 і Mohajer-6. Постачав компоненти росіянин, який проживав тривалий час у Нідерландах. За скоєне йому призначили півтора року ув’язнення та зобов’язали заплатити 200 тис. євро штрафу.

Нагадаємо, в Україні може з’явитися перший мультикоптер-дрононосець. За допомогою нього українські військові можуть завдавати ударів по далекобійній артилерії окупантів.