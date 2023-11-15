В Україні заблокували постачання мікрочипів з ЄС до РФ для Shahed-136 і Mohajer-6 (відео)

Російський підприємець з Нідерландів керував процесом обходу санкцій, які були встановлені країнами ЄС, та забезпечував європейськими і американськими компонентами окупантів.

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Правоохоронці ліквідували канал постачання з ЄС до Росії компонентів для ударних дронів Shahed-136 і Mohajer-6. Про це повідомила пресслужба Нацполіції на YouTube.

Поліцейські отримали зразки зазначених дронів у справному стані. Фахівці розклали їх на компоненти та встановили, що мікрочипи та інші блоки управління постачали з країн ЄС та США.

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Збивають найменший дрон: Наєв показав роботу груп ППО, які протидіють російським БПЛА (відео)

Дані отримав Інтерпол. Нідерланди першим відгукнулися на запит. На основі отриманих матеріалів вона розпочала міжнародну операцію "Дрейк".

Згодом правоохоронці встановили, що на території Нідерландів тривалий час проживає російський підприємець. Він використовував офшорні рахунки на Мальдівах та фіктивні підприємства в Україні здійснював обхід санкцій, які були встановлені країнами ЄС. Завдяки цій інформації порушника було затримано.

Наприкінці жовтня суд у Роттердамі оголосив йому вирок. Він отримав півтора року в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. На підставі зібраної інформації міжнародної операції "Дрейк" вдалося налагодити механізм переслідування злочинців не тільки в Україні, але й інших країнах Європи.

Таємниця дрона "Герань-2"

Росія часто застосовує безпілотник "Герань-2", прообраз іранського дрона-камікадзе Shahed-136, проти мирних українських мешканців та цивільної інфраструктури. Він був створений у XX столітті німецькими інженерами та називався Die Drohne Antiradar (DAR). Найвідоміший іранський безпілотник став спадкоємцем німецької розробки 80-х років DAR, який мав протистояти радянській системі ППО.

Нагадаємо, 14 листопада у Повітряних силах ЗСУ показали знищення дронів Shahed вночі. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук пояснив, що кожен збитий БПЛА це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни.