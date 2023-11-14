"Нелегко даються": у Повітряних силах ЗСУ показали знищення дронів Shahed вночі (відео)

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук пояснив, що кожен збитий БПЛА це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни.

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В українському небі відбувся протиповітряний бій у ніч на 14 листопада 2023 року з дронами Shahed. У Telegram-каналі командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук опублікував подробиці.

Він наголосив на тому, що ударний дрон чи крилату ракету нелегко збити. Українські захисники докладають неабияких зусиль, що уразити повітряні цілі.

"Повітряні Сили знищують ворожі "Шахеди"! Разом – до перемоги!" – йдеться у дописі.

Олещук зазначив, що кожна ціль – це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни. Він подякував усім, хто тримає захист нашого неба.

Обстріли України 14 листопада

Війська РФ вночі 14 листопада атакували кілька областей України. Окупанти застосували дев'ять дронів типу Shahed-136/131, балістичної ракети типу "Іскандер-М" та керованої авіаційної Х-35. Українська протиповітряна оборона збила сім ударних БПЛА. У ПС зазначили, що пусти дев'яти дронів Shahed-136/131 зафіксовані з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Зі слів голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вночі 14 листопада російські військові обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. Він зазначив, що постраждалих серед людей немає, проте зафіксовані руйнування. Вибухи фіксували також у Харківській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, 9 листопада у Повітряних силах України пояснили, чому ППО "пропускає" Shahed на захід України. Військові зазначили, що місцеві громади можуть самостійно споряджати мобільні вогневі групи, які полюватимуть на "Шахеди".