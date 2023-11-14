Балістика та Shahed: ЗС РФ вночі атакували декілька областей України (фото)

Російські військові атакували Україну за допомогою дев'яти дронів типу Shahed-136/131, балістичної ракети типу "Іскандер-М" та керованої авіаційної Х-35. Українська протиповітряна оборона збила сім ударних БПЛА.

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У ніч з 13 на 14 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою ударних дронів, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами", — йдеться у повідомленні.

У ПС зазначили, що пусти дев'яти БПЛА Shahed-136/131 зафіксовані з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край). Тоді як з району тимчасово окупованого Джанкоя ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М", а з тимчасово окупованої території Запорізької області — керовану авіаційну Х-35.

"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БПЛА Shahed-136/131", — додали в повідомленні.

Обстріли в Дніпропетровській області

Зі слів голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вночі 14 листопада російські військові обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район.

"Спершу бив по Марганецькій громаді, потім — по районному центру", — сказав Сергій Лисак.

Він зазначив, що постраждалих серед людей немає, проте зафіксовані руйнування. Зокрема, пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, авто та теплиця.

Крім цього, над Павлоградським районом українська протиповітряна оборона знищила російський безпілотник.

Вибухи в Хмельницькій області

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони в регіоні. Натомість повідомлень про постраждалих та пошкодження інфраструктури не надходило.

Вибухи в Харківській області

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що близько 22:00 13 листопада російські військові завдали удару по Ізюмському району за допомогою шести дронів-камікадзе типу Shahed. У результаті влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа, проте обійшлося без постраждалих. З його слів, сили ППО збили чотири дрони.

Крім цього, протягом 13 листопада окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області з артилерії, мінометів та іншого озброєння. Під ворожим вогнем опинилися Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району.

Синєгубов наголосив, що було пошкоджено будівлю малококомбінату через обстріли Куп'янська.

"Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано", — додав він.

Нагадаємо, вночі 14 листопада російські військові атакували Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворожі безпілотники були помічені на території України ще ввечері 13 листопада.

14 листопада стало відомо, що Російська Федерація продовжує будувати завод з виробництва іранських дронів у Татарстані, що за 800 кілометрів від Москви. Журналісти розповіли, що ні США, ні їхні союзники поки не запровадили санкції проти власника споруди — АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній.