Ховаються у рельєфі: чому ППО "пропускає" Shahed на захід України, — Ігнат (відео)

Місцеві громади можуть самостійно споряджати мобільні вогневі групи, які полюватимуть на "Шахеди", пояснив речник Повітряних Сил Ігнат. Основне устаткування для цих груп — кулемет, прожектор, тепловізор та пікап.

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Російські дрони-камікадзе Shahed-136 долітають до західних областей України і не потрапляють на очі мобільних груп, які вистежують ворожі безпілотники. Причина подібної ситуації — особливості рельєфу, які використовують БПЛА ЗС РФ. Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час інтерв'ю порталу "Новини.LIVE".

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Зі слів речника Повітряних Сил, на півдні України напрацювали захист від дронів-камікадзе з урахуванням того, що місцевість рівнинна. "Вже начебто припинили, бо почали краще відпрацьовувати на цьому напрямку мобільні вогневі групи", — вказав офіцер. Тим часом у західних областях є певні проблеми, пов'язані з певними обмеженнями у їхній роботі.

По-перше, радіус ураження цілі залежить від дальності крупнокаліберного кулемета, тобто — до 2 км, вказав Ігнат. По-друге, росіяни використовують особливу тактику руху БПЛА, які летять з врахуванням рельєфу.

"Інколи навіть половину не вдається знищити "Шахедів", тому що летять вони групою, потім розділяються на підгрупи, потім — по одному, і отак летять в різні боки з різних напрямків, притискаючись до землі. Інколи навіть ландшафт місцевості не дає змоги його побачити: начебто гудить, але мобільні вогневій групі потрібно його насамперед побачити візуально і знищити".

Чим далі на захід України, зауважив Ігнат, тим більш горбиста місцевість, є ліси, пагорби, гірська місцевість. Тому "час на виявлення БПЛА, його супроводження і знищення значно скорочується".

Фрагмент топографічної карти західних регіонів України з пагорбами від 150 до 350 м Фото: topographic-map.com

Також офіцер проаналізував ситуацію біля міста Стрий у Львівській області, куди під час одного з останніх обстрілів долетіли російські "Шахеди". Громадяни "критикували", що там "замала кількість вогневих мобільних груп".

Ігнат запропонував звернути увагу на гористий рельєф Стрийського району, нагадав про 2-кілометрову дальність роботи кулемета. Після цього запропонував експертам порахувати, скільки має бути груп, щоб вони "одна на одну находили кругами і перекривали можливості прольоту цих БПЛА".

Офіцер зазначив, що в областях України триває нарощування сил ППО, яким займаються місцеві громади. Зокрема, створюються мобільні вогневі групи, яким закуповують необхідне устаткування — пікапи, прожектори, тепловізори. Крім того, спеціальні системи надають партнери: "потроху хтось дає радар, хтось дає установку, хтось дає командний пункт. Радар, установка пускова і командний пункт — це уже фактично підрозділ".

Обстріл міст України — деталі останніх ударів РФ

Зазначимо, з 1 по 6 листопада 2023 року ЗС РФ майже щодня запускали по Україні зграю дронів-камікадзе Shahed-136. Остання масова атака відбулась 6 листопада: тоді нарахували 22 ворожих безпілотники, з яких було збито 15 шт. Саме тоді російський БПЛА дістався до Одеси: в результаті російської атаки отримав пошкодження національний художній музей.

3 листопада відбувся ще один масований обстріл. Водночас дрони долетіли до Львівської області та пошкодили низку об'єктів біля міста Стрий, Моршин та Яворів. У Львівській військовій адміністрації пояснили, що БПЛА не вдалось збити, оскільки вони "швидко маневрували".

Нагадуємо, експерт розповів, що восени та взимку 2023–2024 рр. ЗС РФ будуть використовувати нову тактику повітряних ударів по Україні. Зокрема, намагатимуться бити точково по цілях, які їх цікавлять.