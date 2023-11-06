Нічна атака по півдню України: у Повітряних силах показали, як збивали "шахеди" (відео)

За інформацією командувача ВПС України генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітники Одеської бригади успішно відпрацювали по ворожих цілях.

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Зенітна ракетна Одеська бригада повітряного командування "Південь" збила російські дрони камікадзе в ніч з 5 на 6 листопада. Командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео роботи зенітників в Одеській області.

"Ураження ударних безпілотників Shahed-131/136 у небі над Одеською областю. На відео — бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь", — підписав відеоролик Олещук.

Микола Олещук показав відео роботи зенітників в Одеській області

Атака по півдню України в ніч на 6 листопада

У ніч з неділі на понеділок росіяни атакували південь України дронамі-камікадзе і ракетами різних типів.

По Одесі ЗС РФ завдали ударів протирадіолокаційною ракетою Х-31П, "Оніксом" та "Іскандером-М". Унаслідок цього постраждав національний художній музей, який входить до числа об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місцева влада повідомила про п'ятьох постраждалих, які дістали осколкові поранення.

Ракетний удар по центру Одеси, пошкоджено будівлю художнього музею

На Херсонську область росіяни за минулу добу скинули 87 авіабомб. За словами глави МВС Ігоря Клименка, це була найпотужніша атака за весь час. Унаслідок атак пошкоджено житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Силам оборони вдалося знищити щонайменше 15 дронів-камікадзе Shahed. Також успішно було перехоплено ракети Х-59, які противник запустив по Миколаївській області.

Нагадаємо, в ніч на 6 листопада ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з російських ракет влучила по приватному підприємству, де почалася масштабна пожежа. Загинула одна людина.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 1 листопада ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. За всю ніч російські БПЛА облетіли Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Вінницьку, Тернопільську, Львівську та інші області.