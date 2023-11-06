Ночная атака по югу Украины: в Воздушных силах показали, как сбивали "шахеды" (видео)

По информации командующего ВВС Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука, зенитчики Одесской бригады успешно отработали по вражеским целям.

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Зенитная ракетная Одесская бригада воздушного командования "Юг" сбила российские дроны камикадзе в ночь с 5 на 6 ноября. Командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео работы зенитчиков в Одесской области.

"Поражение ударных беспилотников Shahed-131/136 в небе над Одесской областью. На видео – боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг", – подписал видеоролик Олещук.

Николай Олещук показал видео работы зенитчиков в Одесской области

Атака по югу Украины в ночь на 6 ноября

В ночь с воскресенья на понедельник россияне атаковали юг Украины дронами-камикадзе и ракетами разных типов.

По Одессе ВС РФ нанесли удары противорадиолокационной ракетой Х-31П, "Ониксом" и "Искандером-М". В результате пострадал национальный художественный музей, который входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные власти сообщили о пяти пострадавших, получивших осколочные ранения.

Ракетный удар по центру Одессы, повреждено здание художественного музея

На Херсонскую область россияне за минувшие сутки сбросили 87 авиабомб. По словам главы МВД Игоря Клименко, это была самая мощная атака за все время. В результате атак повреждены жилые многоквартирные и частные дома.

Силам обороны удалось уничтожить как минимум 15 дронов-камикадзе Shahed. Также успешно были перехвачены ракеты Х-59, которые противник запустил по Николаевской области.

Напомним, в ночь на 6 ноября ВС РФ нанесли два ракетных удара по Запорожью. Одна из российских ракет попала по частному предприятию, где начался масштабный пожар. Погиб один человек.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 1 ноября ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. За всю ночь российские БПЛА облетели Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Винницкую, Тернопольскую, Львовскую и другие области.