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Рекорд с начала вторжения: ВС РФ сбросили 87 авиабомб на Херсонщину

ВС РФ, разрушения, война РФ против Украины, российское вторжение, Херсонская область, Одесская область
Фото: ГСЧС | В МВД рассказали об очередной атаке ВС РФ по мирным городам

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что противник продолжает терроризировать мирных жителей, атакуя из различного вооружения гражданские объекты.

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Российские оккупанты вновь атаковали мирные города Украины и тем самым поставили новые "рекорды" в Херсонской области. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, вечером 5 ноября противник нанес удар по Херсону. В результате было повреждено 4 многоэтажных дома, а в одном из них и вовсе разрушено перекрытие в квартире. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 6 ноября атака повторилась. ВС РФ обстреляли город и повредили 2 частных дома. В области также зафиксированы разрушения.

"Кроме этого, ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав. Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб — наибольшее количество за все время", — говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что пострадала от действий противника и Одесская область. В результате повреждено было 20 многоквартирных домов, художественный музей и разбито более двух десятков автомобилей.

Спасатели ГСЧС уже установили пункты обогрева, где местные жители могли получить необходимую психологическую помощь.

"Также после обстрела возникли пожары в двух зданиях, а в селе Усатово поврежден частный дом. В результате удара по Одесской области 8 человек получили ранения", — продолжили в МВД.

Напомним, 6 ноября в ГУР рассказали, какие запасы ракет у России есть сегодня. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, количество ракет у РФ практически не изменилось за год, что свидетельствует о том, что оккупантам удается поддерживать производство на достаточном уровне для накопления запаса ракет.