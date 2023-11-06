Есть раненые и разрушения: ВС РФ нанесли очередной удар по Одессе (фото)

По словам местных властей, ВС РФ насесли удар по национальному худежественному музею, который находится в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. Пять человек получили ранения в результате атаки.

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В ночь на понедельник, 6 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Одессе и ее окрестностях. Захватчики атаковали регион, выпустив более 10 дронов-камикадзе и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Об этом сообщили Силы обороны юга.

В Одесской области в воскресенье вечером объявили воздушную тревогу. Воздушные силы заявили, что в направлении областного центра движется ракета. Как отметил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, 15 "шахедов", по данным Сил обороны юга, уничтожены в небе над регионом. Для атаки враг также использовал баллистику.

Как заявили в местном издании "Думская", на одной из центральных улиц Одессы после обстрела образовалась воронка.

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Как заявил позже мэр Одессы Геннадий Труханов, "прилет" пришелся по национальному художественному музею, который находится в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Немного туда, немного сюда и могли бы мы потерять многие наши образцы, экспонаты, очень известные во всем мире. К счастью, этого не произошло", — отметил мэр города.

Обстрел прокомментировала и заместитель директора по развитию Одесского национального художественного музея Александра Ковальчук.

"Пожалуйста, не пишите нам сейчас. Все, что может быть под контролем, у нас под контролем", — отметила она.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в результате вечернего удара россиян по Одессе осколочные ранения получили пять человек.

"Пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Все госпитализированы, наши медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении главы ОВА.

Пост Олега Кипера

Кроме того, Кипер написал, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

"Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества "поздравили" наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом. В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО", — сказал он.

Повреждение музея

Напомним, что воздушное командование "Юг" 1 ноября отчитывалось об уничтожении двух дальнобойных ракет Х-59, которые летели в Одесскую область. Все снаряды сбили над Черным морем.