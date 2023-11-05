В Одессе второй раз за день звучат взрывы: ВС РФ атакуют юг ракетами и дронами (фото)

Мощный взрыв в городе раздался после сигнала воздушной тревоги, посреди улицы в центре города образовалась большая воронка. В сторону области запустили также ударные дроны Shahed.

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Армия России второй раз за день атаковала Одессу, в городе прозвучал мощный взрыв после сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил корреспондент Фокуса.

Местные Telegram-каналы сообщают о большой воронке посреди улицы в центре Одессы. Взрывная волна повредила жилые дома и выбила окна.Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призывает жителей Одессы не выходить из укрытий.

Мониторинговые каналы также писали о фиксации пролета иранских дронов Shahed с акватории Черного Моря в сторону Одесской области.

Напомним, вечером 5 ноября в Одессе слышали не менее двух взрывов, громко было и в соседнем Черноморске. Сообщалось о работе системы противовоздушной обороны.

Воздушное командование "Юг" 1 ноября отчитывалось об уничтожении двух дальнобойных ракет Х-59, которые летели в Одесскую область. Все снаряды сбили над Черным морем.