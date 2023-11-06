Є поранені та руйнування: ЗС РФ завдали чергового удару по Одесі (фото)

За словами місцевої влади, ЗС РФ завдали удару по національному художньому музею, який розташований у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. П'ятеро людей дістали поранення внаслідок атаки.

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У ніч на понеділок, 6 листопада, російські окупанти завдали удару по Одесі та її околицях. Загарбники атакували регіон, випустивши протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Про це повідомили Сили оборони півдня.

В Одеській області в неділю ввечері оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили заявили, що в напрямку обласного центру рухається ракета. Як зазначив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, 15 "шахедів", за даними Сил оборони півдня, знищено в небі над Одещиною. Для атаки ворог також використовував балістику.

Як заявили в місцевому виданні "Думская", на одній із центральних вулиць Одеси після обстрілу утворилася воронка.

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Як заявив пізніше мер Одеси Генадій Труханов, "приліт" припав по національному художньому музею, який розташований у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Трохи туди, трохи сюди і могли б ми втратити багато наших зразків, експонатів, дуже відомих у всьому світі. На щастя, цього не сталося", — зазначив мер міста.

Обстріл прокоментувала і заступниця директора з розвитку Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук.

"Будь ласка, не пишіть нам зараз. Усе, що може бути під контролем, у нас під контролем", — зазначила вона.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що внаслідок вечірнього удару росіян по Одесі осколкових поранень зазнали п'ятеро людей.

"П'ятеро людей дістали поранення внаслідок нічної атаки російських окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовано осколкові поранення. Усіх госпіталізовано, наші медики надають усю необхідну допомогу", — ідеться в повідомленні глави ОВА.

Пост Олега Кіпера

Крім того, Кіпер написав, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

"Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми "привітали" нашу архітектурну пам'ятку ракетою, що влучила поруч. У будівлі пошкоджено стіни, вибито деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового об'єкта в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", — сказав він.

Пошкодження музею

Нагадаємо, що повітряне командування "Південь" 1 листопада звітувало про знищення двох далекобійних ракет Х-59, що летіли в Одеську область. Усі снаряди збили над Чорним морем.