Два ракетні удари по Запоріжжю: в Офісі Президента показали наслідки нічного обстрілу (фото)
Одна з російських ракет влучила по приватному підприємству, де почалася масштабна пожежа. Загинула одна людина.
У ніч на 6 листопада ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю. Про це у себе в соцмережах написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Він розповів, що одна з російських ракет влучила в двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Унаслідок тут почалася масштабна пожежа.
За інформацією заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, вогонь охопив площу 800 кв. м.
Рятувальникам уже вдалося ліквідувати пожежу, проте одна людина на території підприємства загинула. На місці події триває розбір завалів.
Ще одна ракета впала на територію приватної земельної ділянки. Вибуховою хвилею було пошкоджено два автомобілі. Як уточнюється, тут обійшлось без жертв.
Кирило Тимошенко також опублікував світлини наслідків нічного обстрілу росіян обласного центру.
Нагадаємо, 5 листопада окупанти повідомили про обстріл захопленого Донецька з РСЗВ HIMARS. Після перших вибухів на місці події опинилися пропагандисти федерального видання РИА "Новости", які знімали наслідки "прильотів".
Раніше в G7 відреагували на ракетний терор РФ в Україні. Представники "Великої сімки" назвали обстріл української цивільної інфраструктури воєнними злочинами і пообіцяли притягнути Росію до відповідальності.