"Повні рішучості": в G7 відреагували на ракетний терор РФ в Україні

Представники "Великої сімки" назвали обстріл української цивільної інфраструктури воєнними злочинами та пообіцяли притягнути Росію до відповідальності.

Related video

Міністри закордонних справ країн G7 на чолі з Верховним представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем закликали Росію припинити терор цивільного населення України, а також вивести свої війська з українських територій. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Представники G7 засудили ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України. Такі дії з боку Росії визначені як воєнні злочини. У повідомленні також підтверджується, що у терорі мирного населення України залучені іранські дрони-камікадзе.

Міністри відреагували на шантаж з боку Російської Федерації, попередивши Кремль про наслідки використання ядерної, біологічної чи хімічної зброї в Україні. Крім того, були відкинуті попередження міністра оборони РФ Сергія Шойгу про ядерну загрозу з боку України у вигляді так званої "брудної бомби".

"Інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії підтвердили, що ці звинувачення безпідставні, і ми дякуємо Україні за її прозорість", — йдеться у пресрелізі.

Європейські політики повідомили, що продовжать запроваджувати економічні обмеження щодо Російської Федерації та її союзників. Міністри зазначили, що Іран вже відчув економічні наслідки від постачання Росії дронів-камікадзе.

Представники G7 також повідомили, що готові допомогти Україні поновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру. З цією метою розроблено спеціальний координаційний механізм.

"Ми вітаємо мужність і стійкість українського народу перед неспровокованою агресією Росії, і ми сповнені рішучості допомогти Україні задовольнити її потреби у підготовці до зими", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що раніше країни G7 засудили Російську Федерацію за захоплення Запорізької атомної електростанції, а також за викрадення та тиск на персонал АЕС.

Також Фокус писав про те, що країни "Великої сімки" продовжать надавати підтримку Україні навіть після закінчення бойових дій на її території.