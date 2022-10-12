За рахунок російських коштів країни G7 заявили, що готові підтримувати Україну і після війни.

Лідери країн G7 обговорили надання Україні нових систем ППО у терміновому порядку. Київ вважає, що з Москвою переговорів поки що бути не може.

Related video

"Велика сімка" зобов'язалася продовжувати забезпечувати невідкладні потреби України у військовій техніці та зажадала, щоб Росія повністю вивела всі свої війська та військову техніку з України, включаючи анексований у 2014 році Крим. Про це пише The Washington Post.

У комюніке після зустрічі лідери "Великої сімки" вітали готовність президента Володимира Зеленського до справедливого світу, який, за їхніми словами, включав повне відновлення територіальної цілісності України, а також збереження майбутньої здатності країни захищати себе. Крім того, президент наполіг на забезпеченні відновлення та реконструкції України, у тому числі коштом російських заощаджень. Військові злочинці РФ мають бути притягнуті до відповідальності.

Видання пише, що більша частина обговорення "Великої сімки", яке відбулося в приватному порядку, стосувалося термінового запиту України на системи протиповітряної оборони. Проте лідери заявили про свою постійну підтримку України, а не про якесь її значне розширення. Про це заявив журналістам анонімний чиновник, який безпосередньо знайомий з ходом розмови.

При цьому, як повідомляється, за Китаєм та Індією, лідери яких публічно висловили незгоду з діями Москви, уважно стежитимуть, хоча мало ознак того, що хтось із них займе тверду позицію.

Україна стверджує, що немає сенсу в діалозі чи переговорах, поки Росія не припинить війну і не виведе свої війська з усіх районів у межах міжнародно визнаних територіальних кордонів України.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден розповів про головний прорахунок Путіна у зовнішній політиці. За словами американського президента, цілі Путіна в Україні є зовсім ірраціональними. Він часто говорить про ідеї, а не про щось конкретне, коли справа стосується війни.

Ще нагадаємо, що глава МАГАТЕ наполягає на створенні зони безпеки на ЗАЕС. Рафаель Гроссі наполягає на створенні зони безпеки довкола території, окупованої Запорізькою АЕС. Глава Кремля заявляє, що "готовий співпрацювати".

Також повідомлялося, що Лавров відповів на питання про зустріч лідерів США та Росії. За словами глави МЗС РФ, Москва ніколи не відмовлялася від переговорів, але можливість зустрічі Байдена та Путіна в рамках саміту G20 буде розглянута лише після пропозиції з американської сторони.