За счет российских средств: страны G7 заявили, что готовы поддерживать Украину и после войны

Лидеры стран G7 обсудили предоставление Украине новых систем ПВО в срочном порядке. Киев считает, что с Москвой переговоров пока быть не может.

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"Большая семерка" обязалась продолжать обеспечивать неотложные потребности Украины в военной технике и потребовала, чтобы Россия полностью вывела все свои войска и военную технику из Украины, включая аннексированный в 2014 году Крым. Об этом пишет The Washington Post.

В коммюнике после встречи лидеры "Большой семерки" приветствовали готовность президента Владимира Зеленского к справедливому миру, который, по их словам, включал полное восстановление территориальной целостности Украины, а также сохранение будущей способности страны защищать себя. Кроме того, президент настоял на обеспечении восстановления и реконструкции Украины, в том числе за счет российских средств. Военные преступники РФ должны быть привлечены к ответственности.

Издание пишет, что большая часть обсуждения "Большой семерки", состоявшегося в частном порядке, касалась срочного запроса Украины на системы противовоздушной обороны. Однако лидеры заявили о своей постоянной поддержке Украины, а не о каком-либо ее значительном расширении. Об этом заявил журналистам анонимный чиновник, непосредственно знакомый с ходом разговора.

При этом, как сообщается, за Китаем и Индией, лидеры которых публично выразили несогласие с действиями Москвы, будут внимательно следить, хотя мало признаков того, что кто-то из них займет твердую позицию.

Издание пишет, что Украина утверждает, что нет смысла в диалоге или переговорах, пока Россия не прекратит войну и не выведет свои войска из всех районов в пределах международно признанных территориальных границ Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Байден рассказал о главном просчете Путина во внешней политике. По словам американского президента, цели Путина в Украине являются совсем иррациональными. Он часто говорит об идеях, а не о чем-то конкретном, когда дело касается войны.

Еще напомним, что глава МАГАТЭ настаивает на создании зоны безопасности на ЗАЭС. Рафаэль Гросси настаивает на создании зоны безопасности вокруг территории, оккупированной Запорожской АЭС. Глава Кремля заявляет, что "готов сотрудничать".

Также сообщалось, что Лавров ответил на вопрос о встрече лидеров США и России. По словам главы МИД РФ, Москва никогда не отказывалась от переговоров, но возможность встречи Байдена и Путина в рамках саммита G20 будет рассмотрена только после предложения с американской стороны.