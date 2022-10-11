Встреча Путина и Гросси: глава МАГАТЭ настаивает на создании зоны безопасности на ЗАЭС

Рафаэль Гросси настаивает на создании зоны безопасности вокруг территории оккупированной Запорожской АЭС. Глава Кремля заявляет, что "готов сотрудничать".

Related video

Сегодня глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в рамках своего визита в РФ встретился в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте МАГАТЭ.

"Сейчас, как никогда, в эти чрезвычайно тяжелые времена вокруг Запорожской атомной электростанции должна быть установлена защитная зона. Мы не можем позволить себе терять больше времени. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать ядерной аварии", –– цитирует сайт слова Гросси.

Как уточняется, в последние недели генеральный директор агентства проводил интенсивные консультации как с Украиной, так и с Российской Федерацией, чтобы как можно скорее согласовать и ввести ​​защитную зону вокруг территории ЗАЭС в связи с постоянными обстрелами атомного объекта.

Гросси подчеркнул, что ситуация на Запорожской АЭС становится все более опасной и сложной.

В то же время, лидер страны-агрессора в рамках встречи заявил главе МАГАТЭ, что Россия якобы сохраняет "приверженность нераспространению военных ядерных технологий".

"Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишне опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью", –– в частности, сказал глава Кремля.

Он также призвал Гросси помочь снизить ядерную риторику в мире.

"Мы очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю эту риторику на этот счет снижать и превратить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене", –– высказался Путин, обращаясь к главе МАГАТЭ.

По словам Путина, он готов к сотрудничеству с МАГАТЭ.

На прошлой неделе глава МАГАТЭ уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, он заявил, что Запорожская АЭС остается украинской, несмотря на заявления России о том, что станция перешла под ее контроль

Напомним, 10 октября российские военнослужащие похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС по работе с персоналом Валерия Мартынюка. В "Энергоатоме" предполагают, что захватчики пытают и запугивают его, чтобы получить информацию о личных делах работников атомного объекта в оккупированном Энергодаре.