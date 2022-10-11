Зустріч Путіна та Гроссі: глава МАГАТЕ наполягає на створенні зони безпеки на ЗАЕС

Рафаель Гроссі наполягає на створенні зони безпеки навколо території окупованої Запорізької АЕС. Глава Кремля заявляє, що "готовий співпрацювати".

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Сьогодні глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі у межах свого візиту до РФ зустрівся у Санкт-Петербурзі з Володимиром Путіним. Про це повідомляється на офіційному сайті МАГАТЕ.

"Зараз, як ніколи, у ці надзвичайно важкі часи навколо Запорізької атомної електростанції має бути встановлена зона захисту. Ми не можемо дозволити собі гаяти більше часу. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб уникнути ядерної аварії", –– цитує сайт слова Гроссі.

Як пояснюється, протягом останніх тижнів генеральний директор агентства проводив інтенсивні консультації як з Україною, так і з Російською Федерацією, щоб якнайшвидше узгодити та ввести зону захисту навколо території ЗАЕС у зв'язку з постійними обстрілами атомного об'єкта.

Гроссі підкреслив, що ситуація на Запорізькій АЕС стає все більш небезпечною та складною.

Водночас, лідер країни-агресорки в рамках зустрічі заявив главі МАГАТЕ, що Росія нібито зберігає "прихильність до нерозповсюдження військових ядерних технологій".

"Звичайно, ми бачимо, що сьогодні спостерігаються елементи надмірно небезпечної політизації всього, що пов'язане з атомною діяльністю", – зокрема сказав глава Кремля.

Він також закликав Гроссі допомогти знизити ядерну риторику у світі.

"Ми дуже розраховуємо на те, що і завдяки вашим зусиллям нам вдасться всю цю риторику щодо цього знижувати і перетворити в нормальний стан цю сферу нашої діяльності, співпраці, незважаючи на всі турбулентності та складні процеси, що відбуваються на світовій арені", –– висловився Путін, звертаючись до голови МАГАТЕ.

За словами Путіна, він готовий до співпраці з МАГАТЕ.

Минулого тижня глава МАГАТЕ вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, він заявив, що Запорізька АЕС залишається українською, незважаючи на заяви Росії про те, що станція перейшла під її контроль.

Нагадаємо, 10 жовтня російські військовослужбовці викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС щодо роботи з персоналом Валерія Мартинюка. В "Енергоатомі" припускають, що загарбники катують та залякують його, щоб отримати інформацію про особисті справи працівників атомного об'єкта в окупованому Енергодарі.