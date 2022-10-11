ЗС РФ викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС, — "Енергоатом" (фото)

Росіяни, за даними компанії, можуть катувати Валерія Мартинюка для отримання інформації про особисті справи працівників ЗАЕС.

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У понеділок, 10 жовтня, російські військовослужбовці викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС щодо роботи з персоналом Валерія Мартинюка. Про це інформує пресслужба національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Повідомляється, що Валерія Мартинюка викрали російські окупанти 10 жовтня та наразі тримають у невідомому місці.

В "Енергоатомі" припускають, що загарбники катують і залякують заступника гендиректора Запорізької АЕС, щоб отримати інформацію про особисті справи працівників атомного об'єкта в Енергодарі. Ці відомості, за даними державної компанії, дозволять росіянам якнайшвидше змусити співробітників ЗАЕС підписати договори про співпрацю з "Росатомом".

"Окупанти в прямому розумінні застосовують тортури до атомників Запорізької АЕС, не відмовляючись від найжорстокіших знущань. Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та всієї світової спільноти із закликом вжити всіх можливих заходів для негайного звільнення Валерія Мартинюка з полону та його повернення до виконання посадових обов'язків", — ідеться в повідомленні "Енергоатому".

[ + – ] ЗС РФ викрали та катують заступника гендиректора Запорізької АЕС Валерія Мартинюка

Нагадаємо, на початку жовтня ЗС РФ викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, автомобіль якого зупинив окупаційний патруль. Українського топчиновника із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону через кілька днів.

Також повідомлялося, що російські окупанти, погрожуючи примусовою мобілізацією, змушують співробітників Запорізької АЕС працювати на "Росатом".