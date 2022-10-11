ВС РФ похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС, — Энергоатом (фото)

Россияне, по данным компании, могут пытать Валерия Мартынюка для получения информации о личных делах работников ЗАЭС.

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В понедельник, 10 октября, российские военнослужащие похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС по работе с персоналом Валерия Мартынюка. Об этом информирует пресс-служба национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Сообщается, что Валерий Мартынюк был похищен российскими оккупантами 10 октября и в данный момент находится в неизвестном месте.

В "Энергоатоме" предполагают, что захватчики пытают и запугивают заместителя гендиректора Запорожской АЭС, чтобы получить информацию о личных делах работников атомного объекта в Энергодаре. Эти сведения, по данным государственной компании, позволят россиянам как можно быстрее заставить сотрудников ЗАЭС подписать договора о сотрудничестве с "Росатомом".

"Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам Запорожской АЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств. Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом принять все возможные меры для немедленного освобождения Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", — говорится в сообщении "Энергоатома".

[ + – ] ВС РФ похитили и пытают замгендиректора Запорожской АЭС Валерия Мартынюка

Напомним, в начале октября ВС РФ похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, автомобиль которого был остановлен оккупационным патрулем. Украинского топ-чиновника с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена через несколько дней.

Также сообщалось, что российские оккупанты, угрожая принудительной мобилизацией, заставляют сотрудников Запорожской АЭС работать на "Росатом".