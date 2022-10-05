Угрожают отправить на фронт: ВС РФ добиваются от работников ЗАЭС перехода в "Росатом"

По информации журналистов, оккупанты хотят сохранить персонал станции, так как подготовка новых сотрудников займет несколько лет.

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Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ, которым объявил Запорожскую АЭС российской собственностью. Оператором станции он определил созданное 3 октября АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которое входит в подчинение госкорпорации "Росатом".

По данным ВВС, теперь оккупанты заставляют сотрудников станции переходить на работу в "Росатом". Источники в украинской атомной отрасли рассказали, что корпорация хочет сохранить персонал АЭС, так как подготовка новых кадров займет до 10 лет. Тем сотрудникам, которые не соглашаются, угрожают заставить воевать на стороне России.

Журналисты отмечают, что именно с этим связано недавнее похищение генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Оккупанты пытались склонить его на свою сторону, однако получили отказ. После этого они заставили гендиректора на камеру признаться в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Сюжет об этом вышел на канале "Россия 24". В нем показали, как Мурашова выдворяют на подконтрольную украинским властям территорию "за дискредитацию органов власти РФ".

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало пресс-релиз, в сказано, что Игорь Мурашов после возвращении из плена не будет выполнять свои обязанности на АЭС. При этом в МАГАТЭ анонсировали визит гендиректора агентства Рафаэля Гросси сначала в Киев, а затем в Москву.

Оккупанты сообщили, что станцией будет руководить бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко,

Как на российское рейдерство отреагировали в Украине?

В национальной компании "Энергоатом" заявили, что указ Путина, как и другие изданные россиянами документы, касающиеся Запорожской АЭС, считают "ничтожными, абсурдными и неадекватными". При этом в компании напомнили, что 4 октября президент Украины Владимир Зеленский издал указ №687 "О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Запорожская АЭС будет продолжать работу в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в "Энергоатоме", — подчеркнули в компании.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что попытка рейдерского захвата АЭС оккупантами требует немедленной реакции:

санкций в отношении "Росатома",

остановки строительства всех атомных объектов с участием России,

отказа от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности.

Как сообщалось, днем 30 сентября Игоря Мурашова задержал российский патруль, когда гендиректор ЗАЭС ехал с работы. Завязав Мурашову глаза. оккупанты увезли его в неизвестном направлении.

3 октября Рафаэль Гросси заверил, что Игорь Мурашов освобожден из плена и находится в кругу своей семьи.

Ранее стало известно, что сотрудники Запорожской АЭС опасаются похищений и возможных пыток со стороны российских войск, оккупировавших АЭС и город Энергодар. Персонал пытаются запугать, чтобы заставить продолжать работу на ЗАЭС.