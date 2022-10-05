Погрожують відправити на фронт: ЗС РФ домагаються від працівників ЗАЕС переходу в "Росатом"

За інформацією журналістів, окупанти хочуть зберегти персонал станції, оскільки підготовка нових співробітників триватиме кілька років.

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Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня підписав указ, яким оголосив Запорізьку АЕС російською власністю. Оператором станції він визначив створене 3 жовтня АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", яке входить до підпорядкування держкорпорації "Росатом".

За даними ВВС, тепер окупанти змушують співробітників станції переходити на роботу в "Росатом". Джерела в українській атомній галузі розповіли, що корпорація хоче зберегти персонал АЕС, оскільки підготовка нових кадрів триватиме до 10 років. Тим співробітникам, які не погоджуються, погрожують змусити воювати за Росії.

Журналісти зазначають, що саме з цим пов'язане нещодавнє викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Окупанти намагалися схилити його на свій бік, проте отримали відмову. Після цього вони змусили гендиректора на камеру зізнатися у співпраці з українськими спецслужбами. Сюжет вийшов на каналі "Росія 24". У ньому показали, як Мурашова видворяють на підконтрольну українській владі територію "за дискредитацію органів влади РФ".

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікувало пресреліз, сказано, що Ігор Мурашов після повернення з полону не виконуватиме своїх обов'язків на АЕС. Водночас у МАГАТЕ анонсували візит гендиректора агентства Рафаеля Гроссі спочатку до Києва, а потім до Москви.

Окупанти повідомили, що станцією керуватиме колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко.

Як на російське рейдерство відреагували в Україні?

У національній компанії "Енергоатом" заявили, що указ Путіна, як і інші видані росіянами документи, що стосуються Запорізької АЕС, вважають "нікчемними, абсурдними та неадекватними". Водночас у компанії нагадали, що 4 жовтня президент України Володимир Зеленський видав указ №687 "Про нікчемність актів, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України".

"Запорізька АЕС продовжуватиме роботу в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в "Енергоатомі"", — наголосили в компанії.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк упевнений, що спроба рейдерського захоплення АЕС окупантами вимагає негайної реакції:

санкцій щодо "Росатому",

зупинення будівництва всіх атомних об'єктів за участю Росії,

відмови від будь-яких партнерств з Росією в атомній промисловості.

Як повідомлялося, вдень 30 вересня Ігор Мурашов затримав російський патруль, коли гендиректор ЗАЕС їхав з роботи. Зав'язавши Мурашову очі. окупанти відвезли його у невідомому напрямку.

3 жовтня Рафаель Гроссі запевнив, що Ігоря Мурашова звільнено з полону і перебуває в колі своєї родини.

Раніше стало відомо, що співробітники Запорізької АЕС побоюються викрадень та можливих тортур з боку російських військ, які окупували АЕС та місто Енергодар. Персонал намагаються залякати, щоби змусити продовжувати роботу на ЗАЕС.