"Там відбувається жахливе": співробітники Запорізької АЕС побоюються викрадень та тортур

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, є дані про тортури місцевих жителів у різних частинах міста, зокрема у відділеннях поліції та підвалах. Люди, яким вдалося вижити, говорять про тортури струмом, побиття, зґвалтування та розстріли.

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Співробітники Запорізької АЕС розповіли, що побоюються викрадень та можливих тортур з боку російських військ, які окупували АЕС та місто Енергодар. Про це повідомляє Sky News.

Журналісти посилаються на офіційних осіб України, які стверджують, що росіяни через побиття та образи намагалися залякати персонал, щоб змусити ЗАЕС працювати, а також застосовували каральні заходи щодо прихильників Києва.

За даними мера Енергодара Дмитра Орлова, понад 1000 осіб, зокрема співробітники АЕС були викрадені з міста. Близько 100-200 людей все ще залишаються у полоні у російських військ.

Орлов каже, що є дані про тортури жителів Енергодара у різних частинах міста, і навіть у відділеннях поліції та підвалах.

За його словами, там відбуваються жахливі речі, люди, яким вдалося вижити, говорять про тортури струмом, побиття, зґвалтування та розстріли.

Наприкінці минулого тижня генерального директора заводу Ігоря Мурашова викрали та змусили зробити неправдиві заяви на камеру про те, що Запорізьку АЕС обстрілюють українські війська, що він шпигун і має контракт з українськими спецслужбами.

Нагадаємо, що РФ намагається передати Запорізьку АЕС у власність "Росатому". Гендиректора ЗАЕС викрали, мабуть, для того, щоб змусити прийняти умови РФ та повністю захопити атомний об'єкт.

Раніше Фокус повідомляв, що в США не вбачають ознак того, що Росія готує ядерний удар в Україні, незважаючи на всю ядерну риторику Москви. Таку заяву зробила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.